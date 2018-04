O apocalipse segundo Nicola Bananero

“Jogue fora as luzes, as definições. Diga o que você vê na escuridão”. Wallace Stevens Dizem que o sonho é uma descarga de dejetos...

Dizem que o sonho é uma descarga de dejetos emocionais produzidos por desejos não realizados. Segundo os papas da matéria, é impossível alguém viver sem tal defecação, motivo pelo qual da mesma forma que existe o tal nó nas tripas, existe o nó na cabeça.

O cocô cerebral, diferentemente do seu primo-irmão malcheiroso que transita pelo intestino, é uma válvula de escape para os males da alma. Por males da alma entenda-se a parte monstro que os humanos, uns mais, outros menos, possuem.

Diga-me o que sonhas e te direi quem tu és, proclamou tio Freud. Malgrado os apregoados efeitos positivos da prospecção no lixão dos nossos miolos, o adestramento dos ogros que nele residem é dificultado pelo preço que os domadores cobram pela lacaniana tarefa.

O custo de aproximados 50 minutos do sobredito serviço “fala que eu escuto” inclui uso de um divã muitas vezes pouco ou nada confortável, bem como meia dúzia de lenços de papel utilizados nas sessões de descarrego.

Minha última excursão no reino do inconsciente ocorreu horas atrás. A ordinária experiência rendeu suor abundante, travo na garganta e uma irrefreável sensação de pânico que, Carl Rogers me livre, pode virar síndrome.

Passado o vendaval cerebrino que assolou meu passeio diário na horta de Morfeu, matutei, matutei, e não consegui relacionar minha visão apocalíptica com nenhum bicho do time escalado pelo Barão de Drummond, qual seja, o time do jogo do bicho.

Não que eu fosse jogar se fizesse tal correlação, embora continue achando que a fezinha no referido passatempo seja a única crença legítima e inabalável do brasileiro. Legítima porque lhe devolve alguns trocados; inabalável porquanto livre de impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Pois bem, vou direto ao ponto que interessa. Sonhei com a figura emblemática de Nicola Bananero, um italiano baixinho que nos campos de minha infância apregoava com a voz rouca: “bananero, bananero”. A cesta de taquara, carregada até a boca com belas pencas de banana nanica, apoiava-se no braço enrugado do velho imigrante, o que para mim é o gesto mais heroico dentre os mais heroicos que já testemunhei.

“Ué, sêo Nicola, não vejo nem a cesta nem as bananas”, observei ao vê-lo.

“Parei desde que banana passou a ser vendida por quilo e não por unidade, mesmo porque não tenho como carregar uma balança, capicce?”, respondeu o ítalo. Continuou ele:

“Recentemente encontrei com o João na ilha de Patmos. Conversa vai, conversa vem, eu disse a ele: “João, descobri quem são de fato seus quatro cavaleiros”.

Seguramente um é o comércio, a infantaria do capitalismo; o segundo cavaleiro é o celular. Como descortinou Umberto Eco, o celular só devia ser permitido para os transportadores de órgãos, os encanadores e os adúlteros.

O terceiro cavaleiro do apocalipse, escolha que João sinalizou como corretíssima em gênero, número e grau, é a internet, hospedeira da maior concentração de idiotas do sistema solar. O whatsapp. O horror, o horror, o horror”.

O bom bananeiro fez uma longa pausa, atitude que me deixou ansioso. “E o quarto cavaleiro, sêo Nicola? E o quarto?”, insisti.

“Adivinhe quem é o quarto cavaleiro do apocalipse. Não adivinhou? Repondo presto: o judiciário federal com seu escudeiro chamado ministério público federal.

Explico. A injustiça que se faz contra um homem é uma injustiça que se faz contra toda a humanidade, fato que, digamos, universaliza a maldade, non è vero?”

Sobressaltado, acendo a luz do abajur. Sobre o criado mudo, os terapêuticos versos do poeta americano Wallace Stevens explodem de mãos dados com os primeiros raios de sol:

Bom dia!