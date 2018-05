O Antropoceno segundo o guru Hajah Sako

“Capacidade de saber cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada”. Millôr Fernandes A primeira vez que ouvi a palavra Antropoceno pensei...

“Capacidade de saber cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada”.

Millôr Fernandes

A primeira vez que ouvi a palavra Antropoceno pensei que fosse palavrão. Não um palavrão qualquer, mas uma obscenidade impublicável neste cantinho que cultivo para chamar de meu.

Portanto, se o leitor zeloso e a cautelosa leitora tiverem idêntica impressão com tão intrigante vocábulo, podem ficar tranquilos. Tranquilos, embora faça muito tempo que nossos bosques não têm mais vida, nem nossas vidas mais amores — perdão, Gonçalves Dias!

Sei que vocês sabem na ponta da língua, de cor e salteado, o significado de palavrão, porém ouso reprisá-lo, no que me valho da sabedoria rusticana da imortal Dercy Gonçalves:

“Palavrão, meu filho, é condomínio, palavrão é fome, palavrão é a maldade que estão fazendo com um colírio custando 40 mil réis, palavrão é não ter cama nos hospitais”.

Sigo em frente, posto que o tempo é indulgente.

Há pouco mais de uma década, geólogos do mundo inteiro reuniram-se para tomar umas e outras. Entre uma dentada num torresmo pururuca e boas goladas de cerva concluíram que “a humanidade modificou a Terra de forma tão intensa que nós entramos no Antropoceno, a época em que humanos substituíram a natureza como a força ambiental dominante na Terra”— obrigado, Bruno Calixto.

Assim, e em apertada síntese, o Antropoceno é a era geológica caracterizada pela intervenção direta do homem na degradação do planeta. Emissão de gases tóxicos, devastação de florestas, poluição das águas dos rios e dos mares, enfim, a caca elevada à enésima potência, coisa que o ser humano sabe muito bem fazer.

Recentemente um guru indiano afirmou que, ao lado das intervenções comissivas — jogar sofá, tevê, geladeira e quejandos na rua, despejar lixo doméstico em terrenos e na via pública, entornar entulho sobre resíduo vegetal e emitir gases tóxicos, por exemplo — as condutas omissivas impedem que as pessoas conservem os parafusos da cabeça mais ou menos saudáveis.

Hajah Sako, o guru ao qual me refiro, é brilhante, dado que tem capacidade de saber cada vez mais sobre cada vez menos.

Tanto assim que formulou um conceito de Antropoceno que se baseia não na ação, mas na descarada omissão do ser humano toda vez que incentivado a responder a um estímulo exterior provocado por alguém em estado de necessidade.

“O exemplo clássico do mal causado pela omissão na era do Antropoceno”, diz o sapientíssimo guia espiritual indiano, “é a criminosa mudez dos telefones, principalmente o macabro silêncio dos aparelhos de telefonia das clínicas médicas, dos bancos, das empresas de energia elétrica, das concessionárias de telefonia, tevês por assinatura e tutti quanti.

Na precisão o sujeito liga, o telefone toca, toca, toca e ninguém atende. E quando levanta o fone do gancho, não diz bulhufas; de um lado da linha você: alô, alô, está me ouvindo?; na outra ponta, um silêncio de morte”. Verdade, Hajah Sako.

O mestre cofia a longa barba branca, mastiga dois ou três pregos como exercício de mortificação, e, direcionando a um ponto imaginário os olhos esbugalhados entre duas aterradoras olheiras, profetiza:

“O mundo vai desfazer-se nas escadarias formadas pelos braços cruzados dos omissos”.

Concordo em gênero, número e degrau.

Bom dia!