O advogado Davi Remédio

O advogado criminalista Davi Pereira Remedio, lançou seu segundo livro “Mandado de Injunção Individual e Coletivo”, pela Unaspress – editora vinculada ao Centro Universitário Adventista de São Paulo. Advogado atuante na área, professor universitário, graduado e mestre em Direito pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), diz que a ideia de publicar outra obra surgiu da necessidade de pesquisa científica durante seu crus de mestrado e da importância da divulgação dessas pesquisas, principalmente aos operadores do Direito. Fato que o levou a focar na escrita de artigos e livros jurídicos.

Diferente de sua primeira obra, “O Trabalho Escravo no Brasil: Amplitude do Conceito em Face da Dignidade da Pessoa Humana” (lançado em 2017), neste novo livro, Davi escreve em parceria com seu pai José Antonio Remedio.

“A participação de meu pai na obra foi bastante importante, principalmente em face de sua longa experiência jurídica, como promotor de justiça aposentado, advogado, consultor jurídico, professor de mestrado e graduação em Direito, mestre e doutor em Direito, e autor de vários livros e artigos jurídicos”, ressaltou ele.

Davi conta que o objetivo do livro atual é tratar do instrumento jurídico com uma visão diferenciada. “É tratar o mandado de injunção individual e coletivo sob a ótica histórica, doutrinária, legal e jurisprudencial, procurando destacar a amplitude, relevância, aplicabilidade e efetividade do instituto na solução rápida e eficaz dos litígios decorrentes da falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais em sentido amplo. Enquanto garantia constitucional, o mandado de injunção identifica-se como importante instrumento de freio ao abuso e à ilegalidade do poder estatal, tendo sua criação e limites impostos pelo Poder Constituinte”, disse.

Nascido em Piracicaba e em Araras há 10 anos, o pai de Beatriz Guirau Remedio, com a esposa Renata Cressoni Corte, tem 10 anos de carreira e optou pela advocacia criminal por considerar a área, uma das mais, senão a mais, gratificante de todo o mundo jurídico.

“Pessoalmente tenho muito orgulho do trabalho que realizo e do papel que desempenho, pois cabe ao defensor equilibrar a balança da justiça. A função do advogado criminal é garantir que toda e qualquer pessoa que for acusada de um crime possa se defender, e que o processo tenha um final adequado e justo. Nos dias atuais esta função se torna muito mais importante, uma vez que a realidade de um Poder Judiciário sucateado e escasso de material humano, somado ao clamor social por punições severas (decorrente do sentimento coletivo de impunidade) muitas vezes condena antecipadamente o indivíduo no meio social. A advocacia criminal é, em sua essência, o último freio de uma sociedade doente que volta sua ira contra a pedra lançada e não contra os seus verdadeiros agressores, entre os quais, um governo que não realiza políticas públicas, não investe em educação e não administra e legisla “para e pelo” povo.

Interessados em adquirir o livro “Mandado de Injunção Individual e Coletivo”, a compra pode ser feita através do site: www.unaspstore.com.br e mais informações pelo telefone (19) 3858-9055 .

Ping Pong

Perfil

Nome Completo: Davi Pereira Remedio

Idade: 36 anos

Profissão: advogado e professor universitário

Formação: mestre em direito

Viagem

Melhor já feita: Orlando (EUA)

Sonha fazer: Itália e Inglaterra

Dica: Cancun

Personalidade

O que te define: viver para a família e para o trabalho

Defeito: ansiedade

Qualidade: honestidade

Sonho: cursar o doutorado em direito

Identidade

Família: meu porto seguro

Saudade: Zelia Padovani M. Pereira (avó)

Mulher de coragem: Renata Cressoni Corte

Homem forte: José Antonio Remedio

Visão Nacional

Política: Neoliberal

Sociedade: a representação genuína do povo

Quem melhor representa o Brasil: as pessoas honestas e trabalhadoras

Política local

Nome: Warley Colombini e Nelson Salomé (falecidos)

Uma ação: solidariedade

Necessidade: investir em Educação

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora)

O que te agrada: população receptiva e ordeira

O que te Incomoda: a falta de manutenção das ruas

Ponto Preferido: Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal)

Cultura

Livro: Biblia Sagrada

Trilha sonora: Vivo Per Lei – Andrea Bocelli

Sessão pipoca: Intocáveis

Quem brilha: Augusto Cury