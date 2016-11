Nunca é tarde… Basta acreditar.

Quando trabalhamos com números frios e com estatísticas, por vezes, casos de problemas sociais como os de moradores que estão em situação de rua...

Já nos acostumamos a referências de casos como o de Gelson Gabrieli, o Barba, como apenas “mais um” no rol dos que estão acostumados a morar sob marquises e sobre calçadas.

Mas o caso de Barba nos ajuda não perder a fé, e nos faz lembrar que quem está em situação de rua tem família, amigos, pais e muitas vezes até filhos. O caso dele prova que com um pouco mais de atenção podemos ajudar não só uma pessoa em situação de rua, mas boa parte delas.

É muito simplista a generalização, feita por quem imagina que os que estão na rua são vagabundos e desejam estar ali, e como se a situação deles fosse confortável. Poucos conseguem refletir sobre a vergonha que muitos desses moradores têm em voltar ao seio de suas famílias, tampouco o medo que enfrentam de uma rejeição.

O trabalho realizado pela ONG ASS (Associação Separados Para o Senhor), de Araras, que localizou familiares de Barba foi emocionante, também, por apresentar a possibilidade de um recomeço.

Nunca é tarde para um novo início: Barba dormia há 10 anos na rua, e mais recentemente passou a ficar debaixo da marquise de uma loja na Praça Barão de Araras, em frente à Casa da Cultura – na mesma calçada do Banco do Brasil. Com o tempo, ficou conhecido e ganhou cuidados de munícipes e pessoas que trabalham na região central, mas poucos acreditavam que a família dele poderia ser localizada.

Mas sua trajetória começou a mudar justamente quando voluntários da ONG começaram a acompanhar sua rotina. Vanessa Trevisan, vice-presidente da organização, conta que Barba ganhava refeições, lanches e até pizzas de pessoas que passavam pelo local, mas estava debilitado e não conseguia se alimentar sozinho.

Até por isso, o primeiro contato não foi simples. Evidentemente tinha medo. Mas o trabalho andou a passos lentos, e começou a decolar quando se criou uma relação de afeto. Barba começou a contar sobre a infância e também citava nomes dos familiares. Ele também contou que era de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, mas não tinha documento de identidade. Foi então que, com a ajuda do Facebook, os primeiros familiares foram localizados.

Casos como o de Gelson Gabrieli – com um desenrolar feliz – parecem isolados, e são relativamente raros. Não por falta de vontade de pessoas como ele, mas por falta de pró-atividade da sociedade, que confunde ajuda com assistencialismo. A ajuda essencial, que pode ter mudado a vida de Gelson, não foi financeira. Foi afetiva. Com uma cabeça renovada, motivada e empolgada ao reencontrar a família, Gelson pode ser inspiração a dezenas de pessoas em situação de rua de Araras. Cabe à sociedade, portanto, procurar dar seu apoio, sua atenção e sua mobilização a essas pessoas, que são parte da sociedade, mesmo que frequentemente ignoradas.