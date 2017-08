Número de mortes no trânsito já é igual a todo 2016

Em apenas sete meses deste ano o número de mortes no trânsito é igual aos registros de todo ano de 2016: foram nove mortes...

Em apenas sete meses deste ano o número de mortes no trânsito é igual aos registros de todo ano de 2016: foram nove mortes de janeiro a julho deste ano contra nove de janeiro a dezembro de 2016. A última vítima até o momento de 2017 foi o jovem Bruno Tharik Barboza Lauriano, com então 17 anos, ocorrida na última segunda-feira (31).

Os dados foram coletados junto ao Infosiga-SP (Dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), na SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e também na Polícia Civil.

A estatística chama atenção pelas as mortes ocorridas na área urbana da cidade – ruas e avenidas. Em todo o ano de 2016 foram registradas duas mortes dentro da cidade, sendo uma na Avenida Augusta Viola da Costa e outra na Rua Pedro Melo, que fica no Campinho. As demais foram nas rodovias Anhangüera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191).

Mas de janeiro a julho deste ano foram registradas três mortes na Rodovia Anhangüera (SP-330) e seis na área urbana da cidade. Em tempo: consta no Infosiga a morte de um motorista no mês de janeiro, mas o acidente foi registrado em dezembro do ano passado e aconteceu no Jardim Cândida, zona oeste.

O Infosiga informa ainda que das seis mortes registradas na cidade, três vítimas era motociclistas, uma pedestre e dois motoristas de carros. Já na Via Anhangüera uma vítima era ciclista, outra motorista de um carro e a terceira um caminhoneiro.

Feridos graves em acidentes aumentam

Em relação ao total de feridos em acidentes de trânsito, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) divulgou dados somente dos meses de janeiro a junho deste ano (1º semestre) e com aumento de pouco mais de 6%, se comparado com mesmo período de 2016.

No 1º semestre deste ano, 408 pessoas ficaram gravemente feridas em acidentes contra 383 no mesmo período do ano passado. De janeiro a junho deste ano, o mês com mais pessoas feridas foi junho: 99 no total, contra 66 em maio. Como o sistema de dados da Segurança Pública de São Paulo inclui feridos nas rodovias e na área urbana, não é possível especificar onde os acidentes deixaram mais vítimas graves.