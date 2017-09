Número de cesarianas ainda representa 54% dos partos

Dados da Secretaria Municipal de Saúde, apresentados em audiência pública na Câmara Municipal na última terça-feira (26), mostram que número de cesarianas em Araras...

Dados da Secretaria Municipal de Saúde, apresentados em audiência pública na Câmara Municipal na última terça-feira (26), mostram que número de cesarianas em Araras continua maior que partos naturais. A cirurgia é adotada em 54% dos nascimentos, enquanto 46% são partos normais. Os números são referentes ao segundo quadrimestre deste ano.

Apesar de longe do ideal ainda, segundo as normativas da Organização Mundial de Saúde, os números apontam um aumento no número de casos de parto natural em Araras. Segundo estatísticas divulgadas pela pasta, em 2012 a média de de partos normais na cidade era de 20%, chegando a 43% em 2016 e os atuais 54%.

Mortalidade infantil

Os números apresentados pela Saúde também revelam que o índice de mortalidade infantil na cidade, de maio a agosto deste ano chegou a 10,90%. O que quer dizer que a cidade registrou 7 óbitos de crianças menores de um ano. A taxa é calculada pelo total de óbitos para cada mil crianças nascidas vivas. Para comparação, 2015 registrou 10,22 e fechou o ano todo com 9 óbitos.

O índice leva em consideração os casos registrados que tiveram causas inevitáveis e também evitáveis.

Outros números

Os dados trazem ainda os atendimento de atenção básica, nos serviços de especialidades e nos exames disponibilizados à comunidade. No caso dos procedimentos de atenção básica foram registrados 245.047 atendimentos, com destaque para enfermagem que representou 169.326 atendimentos.

Os números também revelam 7.251 atendimentos domiciliares a pacientes. As consultas com especialistas chegaram a 21.391. São dados de algumas especialidades como: cardiologia (2.025), dermatologia (1.262), oftalmologia (3.536) e psiquiatria (3.846).

Saúde divulga distribuição de mais de 5 milhões de medicamentos entre maio e agosto

Mais de 5 milhões de medicamentos foram distribuídos entre maio e agosto deste ano pela Secretaria de Saúde. Os dados foram divulgados durante a audiência pública de prestação de contas da pasta realizada na última terça-feira (26), na Câmara Municipal, e são referentes ao segundo quadrimestre deste ano.

Ao todo, 5.874.706 unidades de medicamentos foram entregues à população neste período, beneficiando 71.792 pessoas. Deste total, pouco mais de 2 milhões de medicamentos foram destinados a pacientes atendidos pelo setor de saúde mental e 3,8 milhões aos atendidos na rede básica de saúde – os remédios são entregues nas farmácias que integram a rede municipal.

A Secretaria de Saúde possui um Guia Farmacêutico com os medicamentos que podem ser encontrados nas farmácias da rede. Este guia está disponível também pela internet, no site da Prefeitura – www.araras.sp.gov.br . Além de estarem distribuídos em categorias, conforme a especialidade médica, os nomes são acompanhados da indicação, possíveis reações, posologia e a forma de apresentação, entre outros dados técnicos.

As farmácias que distribuem medicamentos da rede estão localizadas no Caem (Centro de Especialidades Médicas) Dr. Nelson Salomé (José Ometto), PSF Jerônimo Ometto (Jardim Cândida), PSF José Fiori (Jardim Fátima), UBS Oswaldo Devitte (Narciso Gomes) e UBS Francisco Cascelli (Parque das Árvores), além do Ambulatório de Saúde Mental Aguinaldo Bianchini, no Jardim Celina.

Para retirar os medicamentos, é preciso que o cidadão apresente receita médica, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), documento pessoal e comprovante de endereço. O atendimento nas Farmácias Municipais é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.