Número de árvores em Araras é menor que o recomendado pela OMS, diz Prefeitura

Para acabar com déficit, Prefeitura deve lançar projeto de arborização nesta sexta-feira (20) Vinte mil árvores podem ser plantadas no período de um ano...

Vinte mil árvores podem ser plantadas no período de um ano pelo DMA (Departamento de Meio Ambiente), órgão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais. A meta, considerada “ambiciosa” pela própria pasta, quer acabar com déficit atual. O projeto está previsto a ser lançado amanhã (20) pela Prefeitura.

Ele foi comentado na última segunda-feira (16) pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) durante bate-papo com internautas no “Direto com o Prefeito”, transmitido ao vivo pela rede social Facebook.

Apesar de ostentar o título de “Cidades das Árvores”, em alusão à 1ª Festa da Árvore do Brasil, considerada o primeiro movimento ecológico do País, até hoje Araras não tem um levantamento técnico com número de árvores existentes na área urbana, tampouco as espécies. Em tempo: a situação não é nova e se arrasta há décadas.

Com isso, o DMA tem apenas uma estimativa de quantas árvores existem na cidade e usa o Sifesp (Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo), feito pela Secretaria de Meio Ambiente, como referência. O levantamento é feito em todos os municípios paulistas, que também têm déficits de árvores.

A diretora do Meio Ambiente, Raquel Metzner, confirma que o número de árvores por habitante em Araras está abaixo do preconizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). “A estimativa é de cinco moradores para uma árvore, valor muito inferior ao indicado pela OMS, de uma a cinco árvores por habitante”, explica.

A OMS usa Estocolmo, capital da Suécia, como referência e indica 12 m² de área verde por habitante, e a ideal é de 36 m², cerca de três árvores por morador. Estocolmo, por exemplo, tem 86 metros quadrados de área verde por habitante.

Metzner cita ainda a falta do Plano Diretor de Arborização, previsto dentro do Plano Diretor de Araras. “O documento deveria estar pronto desde 2006 e já começamos a discutir as diretrizes para iniciar sua criação”, informa.

Engenheiro agrônomo e ex-integrante do Condema (Conselho de Defesa do Meio Ambiente), órgão em processo de reestruturação atualmente, José Salim Chaib de Oliveira explica os fatores que contribuíram para o déficit de árvores.

“Muitos comerciantes não gostam de árvores nas calçadas, moradores retiraram por questão de segurança, e não foram plantadas novas no mesmo local. Há ainda fatores ambientais, pois árvores tem período de vida menor no ambiente urbano, que é mais agressivo”, detalha.

O engenheiro defende o projeto de reflorestamento urbana que deve ser lançado amanhã e cita a urgência para a criação do Plano de Arborização. “Não existe estudo técnico que mostra o número de árvores na cidade e o plantio das 20 mil mudas será o primeiro passo para começar o mapeamento”, enfatiza.

O projeto de reflorestamento urbano será explicado com mais detalhes em seu lançamento, mas Raquel Metzner antecipa que não haverá custos para a população. “Hoje o cidadão interessado precisa vir até o Meio Ambiente e solicita uma muda para o plantio. Mas ele precisa abrir um canteiro na calçada e, depois, refazer a mesma calçada, o que inviabiliza em muitos casos”, detalha.

A nova proposta da Prefeitura inclui doar a muda de espécie nativa (região ou brasileira), abrir a calçada para criar um canteiro e depois fechar, sem custos para o morador. “Ele ficará somente responsável pelo cuidado com a muda que será plantada, importante enfatizar que ela será plantada somente quem demonstrar interesse”, explica.

As 20 mil mudas já existem e são cultivadas no viveiro municipal, localizado na zona norte da cidade. Metzner ressalta que fatores técnicos serão obedecidos como o tamanho ideal em cada calçada, se existe fiação elétrica e se não vai danificar a estrutura da rua.

“O plantio será planejado e temos o apoio da empresa Forty (responsável pela limpeza da cidade) que vai disponibilizar funcionários para a tarefa”, explica. Além das calçadas, árvores também serão plantadas em margens de ribeirões e córregos, além de canteiros centrais de avenidas.

Por fim, Metzner fala que antes dos funcionários do Meio Ambiente iniciarem as visitas nos imóveis para saber do interesse do morador, será zerada a fila de espera de pessoas que já solicitaram uma muda. “Não é justo atender novos pedidos se ainda não conseguimos acabar com os anteriores. Portanto, a primeira fase será para atender a estes moradores”, finaliza.