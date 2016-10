Número de abstenções em eleição municipal ‘dobrou’ em 20 anos em Araras

O descrédito com a política foi apontado em nível nacional como um dos fatores que afugentou os eleitores das urnas em 2016, e em...

O descrédito com a política foi apontado em nível nacional como um dos fatores que afugentou os eleitores das urnas em 2016, e em Araras o fenômeno pode ser sentido claramente quando se analisa o número de abstenções (pessoas que não compareceram) ou votos brancos e nulos. A quantidade de pessoas que simplesmente não foram às urnas cresceu vertiginosamente nos últimos anos, tanto em números totais quanto em percentuais.

Em 1996, por exemplo, dos 58.949 eleitores que Araras tinha, 5.776 faltaram no dia da votação (9,8% de todo o eleitorado da época). Esse número foi crescendo a cada eleição municipal e neste ano ficou em praticamente o dobro, percentualmente, na comparação com 20 anos atrás.

No último 2 de outubro, dos 95.980 eleitores de Araras que poderiam votar, 18,84% (ou seja, mais de 18 mil) não foram às urnas. Na comparação com 1996, enquanto o eleitorado da cidade aumentou em pouco mais de 62%, o número de abstenções cresceu mais de 210%, num aumento bem mais volumoso.

O número de votos brancos e nulos também teve aumento, mas nesse caso num ritmo mais sutil. Ainda assim, em 2016, o número de votos nulos é o maior, tanto percentualmente quanto em números totais, desde 2000. Não é possível saber a quantidade de votos nulos nas eleições de 1996, já que foram divulgados conjuntamente com os votos em branco.

Quando se soma a quantidade de votos em branco e nulos obtém-se o resultado que, desde 1996, tal soma só passou de 12% dos votos de quem compareceu em 2012. Em 2016 novamente o fenômeno ocorreu, e ainda houve crescimento, tanto percentual quanto absoluto. Nesse ano foram 6.648 votos nulos (8,5% dos que compareceram) e 3.767 brancos (4,84% dos que compareceram). Nunca o ararense tinha anulado tanto o seu voto, tanto em termos absolutos quanto em percentuais.

Fenômeno nacional

O crescimento dos votos nulos, em branco e das abstenções tem ocorrido com certa freqüência em todas as cidades do país. A situação foi ainda mais sentida na cidade de São Paulo, por exemplo, que registrou a maior abstenção e votos nulos das últimas seis eleições justamente em 2016.

Segundo reportagem do UOL/Estadão Conteúdo, o percentual de pessoas que não compareceram às urnas ou anularam seu voto em um primeiro turno das eleições municipais, em 2016, na capital paulista, chegaram a valores altíssimos: 21,84% deixaram de votar, enquanto o percentual de votos nulos foi de 11,35%. Já o percentual de votos brancos para prefeito de São Paulo foi de 5,29%.

A situação levou a um fenômeno curioso. O prefeito eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), teve número menor de votos que a soma de brancos, nulos e ausentes.

No domingo a soma de ausentes, nulos e brancos chegou a 38,48% dos eleitores de São Paulo/SP. Em Araras, por exemplo, a soma de ausentes, nulos e brancos chegou a 29,69%. Enquanto o mais votado de Araras foi Pedrinho Eliseu, com 28.788 votos, a soma de ausentes, nulos e brancos quase chegou a sua quantidade de votos: foi de 28.493, quase repetindo o que ocorreu em São Paulo.

Votações a prefeito desde 1996

Votação 2016

Comparecimento na urna: 77.902 votos

Pedrinho Eliseu (PSDB): 28.788 votos

Paulinho Nascimento (PSD): 14.137

Bonezinho Corrochel (PTB): 10.826

Breno Cortella (PDT): 10.691

Du Severino (PTN): 3.045

Brancos: 3.767 (4,84% dos que compareceram)

Nulos: 6.648 (8,5% dos que compareceram)

Eleitores aptos a votar: 95.980

Abstenções: 18.078 (18,84% do total de aptos)

Votação 2012

Nelson Brambilla (PT): 37.237 votos

Gábi Eliseu (PSDB): 20.675

Paulinho Nascimento (PTC): 7.636

Walter de Oliveira (PPS): 1.222

Brancos: 3.862 votos (5,06% dos que compareceram)

Nulos: 5.340 (7% dos que compareceram)

Eleitores aptos a votar: 90.643

Abstenções 14.381 (15,87% do total de aptos)

Votação 2008

Pedro Eliseu Filho (DEM): 38.770

Francisco Nucci Neto (PMDB): 28.359

Brancos: 2.707 (3,64% dos que compareceram)

Nulos: 4.519 (6,07% dos que compareceram)

Eleitores aptos a votar: 85.147

Abstenções: 10.792 (12,67% do total de aptos)

Votação 2004

Luiz Carlos Meneghetti (PPS): 29.196

Nelson Brambilla (PT): 16.806

Pedro Eliseu Sobrinho (PFL): 16.173

Carleto Denardi (PSDB): 1.848

Brancos: 1.715 (2,49% dos que compareceram)

Nulos: 3.052 (4,44% dos que compareceram)

Eleitores aptos a votar: 77.634

Abstenções: 8.844 (11,39% do total de aptos)

Votação 2000

Luiz Carlos Meneghetti (PPS): 23.982 votos

Pedro Eliseu Sobrinho (PFL): 18.482

Warley Colombini (PSDB): 14.192

Brancos: 1.739 (2,82% dos que compareceram)

Nulos: 3.228 (5,24% dos que compareceram)

Eleitores aptos a votar: 67.881

Abstenções: 6.258 (9,22% do total de aptos)

Votação 1996

Warley Colombini: 17.888 votos

Luiz Carlos Meneghetti: 12.758

Valdemir Zuntini: 10.653

Jair Coletta: 6.456

Brancos/Nulos: 5.418 (10,19% dos que compareceram)

Eleitores aptos a votar: 58.949

Abstenções: 5.776 (9,8%)