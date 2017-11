Novos parquímetros serão comprados para a zona azul

Venda nos comércios e pelo aplicativo continuam e tempo para pagar o ACT será ampliado para 24 horas Readequações na zona azul e zona...

Readequações na zona azul e zona verde foram anunciadas ontem (3) em coletiva da Prefeitura. Uma é a volta de parquímetros, mais modernos e com tecnologia diferente dos antigos, mas que aguardam retirada. Outra é o fim da cobrança em ruas da zona verde.

As mudanças ocorrem após o primeiro mês de vigência do estacionamento rotativo pago, que começou em 2 de outubro. No período diversas reclamações e questionamentos foram feitos pelos motoristas, muitos referentes à tolerância (10 minutos) prometida pela gestão Pedrinho Eliseu (PSDB) e que consta, inclusive, na lei da Nova Zona Azul, aprovada no início do ano pela Câmara Municipal.

O principal descontentamento dos motoristas se deve ao tempo, considerado curto para procurar um comércio autorizado para a venda de tíquetes. Mesmo com o aplicativo da Digipare, que pode ser baixado e utilizado via celular, munícipes optam pela compra pelo método tradicional.

De acordo com números da Digipare, empresa responsável pelo software, são 63 estabelecimentos cadastrados. Apesar da Prefeitura não confirmar se o número é ideal ou não, o anúncio da volta de alguns parquímetros talvez confirme a situação. “Todo processo de implantação de um novo sistema gera dúvidas e causa descontentamento, infelizmente. Mas é normal e pode ser readaptado”, disse Pedrinho.

Moisés Furlan, secretário de Segurança Pública, disse que um edital na modalidade tomada de preços é preparado para a compra de seis parquímetros – número considerado inicial. “Vamos colocar os aparelhos em pontos estratégicos, onde há baixo ou nenhum ponto comercial de venda de tíquetes”, afirma Furlan.

Por enquanto, os pontos onde serão instalados os novos aparelhos não foram indicados, mas os antigos que eram usados pela Estapar/Hora Park, não serão reaproveitados e aguardam retirada. “Temos que esperar a solução judicial para retirá-los”, ressalta Furlan.

Os novos contarão com tecnologia mais avançada, com teclado e tela semelhante a um computador. Bastará o motorista digitar as letras da placa e a numeração, depois o tempo de compra do tíquete e o pagamento, este semelhante ao anterior. O novo sistema não emite tíquete em papel e a informação cai diretamente no sistema da Digipare, como acontece com o aplicativo para celular.

Como citado, a venda em comércios continua e placas indicativas serão instaladas em ruas que constam no mapa da zona azul. “A instalação começa já na próxima semana”, promete Furlan.

Tempo para pagar ACT será maior

Outra mudança é o aumento do período que o motorista terá para efetuar o pagamento do ACT (Aviso de Cobrança de Tarifa). A nova medida está prevista a começar a vigorar em 15 dias.

Por enquanto continua o mesmo sistema e se o motorista não comprar o tíquete no prazo de 10 minutos, a partir do momento que a GCM (Guarda Civil Municipal) emitiu o ACT, ele tem que pagar a taxa de R$ 10 (regularização) no prazo de até 2 horas.

Em 15 dias entra a nova medida: após 10 minutos da emissão do ACT, se o motorista não comprar o tíquete para estacionar, terá que pagar a taxa de regularização. Porém, se a taxa ser paga em até 2 horas o valor será de R$ 5 (hoje são R$ 10).

Se o motorista não regularizar a situação em até 2 horas, terá que pagar R$10, mas no período de 24 horas sempre a contar da emissão do tíquete. Exemplo: se o motorista estacionou o veículo às 15h de uma segunda-feira, mas não comprou o tíquete e a guarda emitiu um ACT às 15h15, ele terá até às 15h15 do dia seguinte (terça-feira) para pagar a taxa de R$ 10.

Outra medida anunciada é a ampliação dos pontos conhecidos como zona branca, que são vagas de tolerância de até 15 minutos e com o pisca-alerta ligado. “Serão implantadas mais 15 vagas de zona branca e que complementarão as atuais existentes. Os veículos poderão permancer estacionados”, explica Furlan.

Ainda na próxima semana a Segurança Pública promete começar a instalar placas informativas com os nomes dos comércios que vendem tíquetes. Eles ficarão nas ruas da zona azul e zona verde.

Fim da cobrança da zona verde em frente ao Pronto-Socorro

Outra mudança é o fim da cobrança da zona verde na Rua Coronel Justiniano entre a Rua Doutor Armando Sales de Oliveira e a Avenida Washington Luiz. O trecho fica em frente ao Pronto-Socorro, mas apesar do fim da cobrança, o limite de até 4 horas para deixar o veículo estacionado será mantido.

“O ponto é delicado, pois como é entrada do Pronto-Socorro munícipes dizem que não tem cabeça para estacionar o comprar o tíquete por conta da urgência. Portanto, não será preciso comprar tíquete para estacionar somente no trecho”, explica Furlan.

As demais ruas do mapa da zona verde e que incluem a Brasília, Avenida Washington Luiz, Rua Coronel Justiniano, Rua Coronel André Ulson Júnior continuam dentro do sistema de cobrança, mas com o tempo maior de até 4 horas.

Por fim, Furlan disse que no primeiro mês do estacionamento rotativo não foram aplicadas multas. “Como está em fase de implementação, nenhuma multa de trãnsito foi registrada no mês de outubro, sendo que elas começam a ser processadas em 20 de novembro. O fato de não aplicar multas de trânsito não desobriga o pagamento do tíquete de estacionamento e da taxa de regularização”, finaliza.

Tarifa de regularização

Como é:

Após 10 minutos da emissão do ACT, se o motorista não adrquirir o tíquete de estacionamento, ele terá de pagar uma taxa de regularização, no prazo de até 2 horas, no valor de R$ 10.

Como ficará:

Após 10 minutos da emissão do ACT, se o motorista não adquirir o tíquete de estacionamento, ele terá que pagar uma taxa de regularização, no prazo de até 2 horas, no valor de R$ 5. Se não regularizar no prazo de 2 horas, terá um prazo de até 24 horas, sempre a contar da emissão do ACT, para pagar a tarifa de regularização no valor de R$ 10.