Novos edifícios de Araras deverão ser entregues com rede de proteção

A partir de agora novos edifícios residenciais que forem construídos em Araras já deverão ser entregues com redes de proteção em janelas, varandas e sacadas. É o que prevê um projeto de lei aprovado na última segunda-feira (7) na Câmara Municipal.

O texto com a nova regra foi aprovado por unanimidade pelos vereadores passa a obrigar as construtoras instalarem o item de segurança. Já no que se refere às janelas basculantes, as construtoras deverão entregá-las com dispositivos que limitem a abertura a 15 centímetros, às redes de proteção ficam opcionais.

De acordo com a vereadora Regina Corrochel, autora do projeto, o objetivo desta lei é proporcionar segurança e evitar acidentes com crianças, idosos e animais. “Estou aqui trabalhando sempre visando o conforto da população ararense, esse meu projeto é para evitar tragédia, por isso, doravante quando o cliente receber a chave do seu novo imóvel, os equipamentos de segurança obrigatoriamente já estarão instalados proporcionando proteção à família”, destaca.

De acordo com o projeto de lei, caso o comprador do imóvel não concorde com a instalação das redes de proteção, deverá informar a construtora por escrito no ato do compromisso de compra e venda do apartamento.

Caso a construtora ou a empresa vendedora do imóvel descumprirem o que estabelece a lei, ambas serão multadas em R$ 1 mil reais por apartamento e se em 30 dias do ato da autuação, o infrator não tomar providência o valor da multa será dobrado.