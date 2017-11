Novos casos de HIV/Aids disparam entre os jovens

Foram notificados 30 novos casos neste ano em Araras; Dia Mundial de Combate acontece nesta sexta-feira O número de brasileiros infectados pelo HIV/Aids saltou...

O número de brasileiros infectados pelo HIV/Aids saltou de 2,4 para 6,9 casos para cada 100 mil habitantes de 2006 a 2015. A informação é do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde do governo federal e os jovens de 15 a 19 anos são os mais afetados.

O Ministério da Saúde também aponta aumento das notificações na faixa etária entre 20 e 24 anos, passou de 15,9 para 33,1 para cada 100 mil habitantes. Para homens com idades entre 25 e 29 anos o aumento foi de 40,9 para 49,5.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Araras, a cidade teve 31 novos casos notificados em 2016 e 30 de janeiro deste ano até o momento. A faixa etária segue o perfil nacional.

Os dados do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado de São Paulo reportaram 137 casos entre 2002 e 2005 no município. Em tempo: a estatística não está atualizada no site. Segundo o governo estadual, a classificação do município é a cor laranja e considerada média incidência com epidemia antiga e/ou em redução.

O infectologista ararense Luiz Carlos Massaro classifica a situação como preocupante, principalmente pelo fato do HIV/Aids ter voltado a crescer entre os jovens. O médico vai além e alerta que o aumento de outras doenças sexualmente transmissíveis. “Perdemos o medo da doença pois não fomos educados para transar com uso do preservativo”, disse para a Tribuna.

Ao contrário da epidemia de HIV que assolou o Brasil na década de 1980, a atual se alastra de forma silenciosa. O alerta não fica somente para o HIV, mas também para o aumento de DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) que estavam controladas décadas atrás como a sífilis, por exemplo.

Massaro fala que a partir dos anos 1980 o medo de contrair a doença fez aumentar o uso da camisinha e que também reduziu a transmissão das doenças transmitidas durante o sexo. “O medo do HIV reduziu todas as doenças, mas hoje acontece efeito contrário e aumentaram”, avalia.

A falta do medo de contrair a doença também pode ter sido motivada pelos avanços conquistados pela medicina nas últimas décadas para o tratamento. “A sobrevida do paciente é muito maior hoje e a quantidade de medicamentos caiu muito. Porém, é preciso ressaltar que a doença ainda é grave”, disse.

Ele pondera que o aumento da doença não atinge somente uma parcela específica da sociedade, sendo verificada entre homossexuais e héteros. Questionado se as políticas públicas adotadas nos anos anteriores até o momento são suficientes, respondeu que não. “É óbvio que as políticas de saúde adotadas nos últimos anos não foram as melhores e perdemos a refência no combate”, avalia.

O Brasil já foi referência em todo o mundo no combate à doença, sendo um dos primeiros países a oferecer o tratamento gratuito. “Hoje em dia temos mais liberdade para discutir o sexo, mas nos perdemos no ponto importante para evitar a transmissão de doenças”, opinou.

Por fim, cita a necessidade para aumentar o investimento em políticas públicas para evitar o aumento das notificações, além da educação sexual. “Como disse não é apenas o HIV que cresceu, mas também outras doenças transmitidas pelo ato sexual e é preciso investir na prevenção com mais campanhas educativas”, finaliza.

Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids

Nesta sexta-feira (1º) é comemorado o Dia Mundial de Combate à Aids com objetivo de alertar toda a sociedade sobre a doença. A data também enfatiza a importância do exame de sangue, feito de graça pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A data foi escolhida pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e celebrada no Brasil desde 1988, após a Assembleia Mundial de Saúde que fixou a data.