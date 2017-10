Novo Talismã Clayson virou um gigante para o Corinthians no segundo turno, mesmo com apenas 1,66m de altura. Com quatro gols marcados nos últimos...

Novo Talismã

Clayson virou um gigante para o Corinthians no segundo turno, mesmo com apenas 1,66m de altura. Com quatro gols marcados nos últimos três jogos, o meia-atacante garantiu cinco pontos a mais na tabela para o líder do Brasileirão, que agora soma 58. Mesmo começando na reserva em todos os últimos jogos, o jogador fez um gol a cada 20 minutos em média, o que joga a matemática a seu favor na busca por uma vaga no time titular. Além dos quatro gols pelo Corinthians, Clayson tem mais dois no Brasileirão, marcados ainda como jogador da Ponte Preta, no primeiro turno.

Explicações

As mudanças de Cuca no Palmeiras na partida da última quinta-feira foram tema da entrevista coletiva do treinador após o empate em 2 a 2 contra o Bahia, em partida disputada no Pacaembu e que acabou com o protesto de parte da torcida alviverde. Depois de mais um tropeço em um momento decisivo, o Palmeiras tem como discurso pensar no jogo do próximo domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia. Mais esse tropeço em casa custou o cargo de Cuca, que caiu na tarde de ontem.

Na mira do Verdão

O Palmeiras é um dos clubes interessados em Lucas Lima, que tem contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro. O camisa 10 não descarta jogar por um rival e deixa a definição sobre o futuro para o fim do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, na última quinta-feira, em Campinas, pelo Brasileirão, o meia foi questionado sobre o interesse do Palmeiras e sobre se ele jogaria por um rival. Ele disse que está feliz no Santos, mas que não descarta uma mudança no final do ano, quando seu contrato vence.

Kaká no SP

Kaká falou sobre um possível retorno ao São Paulo pela primeira vez após anunciar o fim do ciclo no Orlando City, dos Estados Unidos. O Tricolor avalia o nome do ídolo, assim como o próprio meia considera a possibilidade de voltar ao Morumbi, após a última passagem de 2014. Em entrevista para a “Brasil Radio”, de Orlando, realizada na última quarta-feira, Kaká respondeu da seguinte maneira, quando perguntado sobre se no estado paulista só aceitaria jogar no Tricolor. “É claro que a grande possibilidade pela história que tenho com o clube”.

União x Palmeiras x Coritiba

Está agendado para este domingo (15) o amistoso master entre União São João e Palmeiras, no estádio do Cedinsa, às 10h. Vários ex-jogadores conhecidos dos torcedores estarão presentes. E logo após o jogo, muitos deles vão até o Sindicato dos Metalúrgicos, onde acontecerá a partir das 13h a inauguração da Escolinha do Coxa. A Escolinha Nakata, que funcionava no local, se transformou em Escolinha Oficial do Coritiba, sob comando dos ex-jogadores Alexandre, Vágner e Nenê.

Feminino

O Corinthians/Audax não teve dificuldades para derrotar o Sportivo Limpeño por 2 a 0 na estreia na Libertadores feminina 2017 na quinta-feira, no Paraguai. Com uma atuação muito superior, teve o domínio da partida diante do atual campeão da competição. o outro jogo da Grupo C, o Independiente Santa Fé, da Colômbia, aplicou 9 a 2 no Deportivo Ita, da Bolívia, justamente o próximo adversário das brasileiras no torneio. A partida ocorre no sábado, a partir de 18h, no Estádio La Arboleda.