Novo secretário de Segurança Pública toma posse nesta quarta-feira

Com a finalização do processo administrativo da baixa de inatividade (aposentadoria) na Polícia Militar, Marcos Buzolin Gonçalves assumiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública...

Compartilhe em suas redes sociais!

Com a finalização do processo administrativo da baixa de inatividade (aposentadoria) na Polícia Militar, Marcos Buzolin Gonçalves assumiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil na manhã desta quarta-feira (14).

Ele foi anunciado pelo prefeito Pedrinho Eliseu como novo chefe da pasta no último dia 31 de janeiro, mas a efetivação de sua posse dependia da finalização do processo de desligamento da PM.

Marcos Buzolin Gonçalves é policial militar há 30 anos. Começou como soldado e depois foi conquistando as promoções dentro da corporação. Foi promovido a cabo em 1992; fez o curso de sargento em 1993; nomeado 2º sargento em 2004; 1º sargento em 2010; e subtenente em 2015. Com sua baixa de inatividade, ele foi promovido a tenente. Além de ter atuado como policial em várias cidades do Estado, Buzolin chegou a ser o comandante da PM nas cidades de Conchal e Cordeirópolis.

Ele tem formação superior em Técnico de Polícia Ostensiva da Ordem Pública; Tecnólogo de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública I e II; e mais recentemente (2013) se formou em Direito, na Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson).

Prefeito autoriza cursos de capacitação para Guardas Municipais

Colocando definitivamente em prática o plano de carreira da Guarda Civil Municipal de Araras e preservando a hierarquia dentro da Instituição, o prefeito Pedrinho Eliseu, também na manhã desta quarta-feira (14), determinou a implantação de novos cursos de ascensão aos 14 cargos de inspetores e 36 de subinspetores regulamentando mais uma etapa do Estatuto da Guarda Civil Municipal.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, o curso terá duração de 200 horas e 80% será em EAD (Educação a Distância) devido à necessidade de manter a tropa na rua. Nos próximos dias, a pasta divulgará mais informações sobre a capacitação.

Novo comando na GCM

Dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil existe a Guarda Civil Municipal e outros três Departamentos, que continuam comandados pelos mesmos profissionais: Trânsito (Laerte Tognasca Neto), Defesa Civil (Marcus Vinícius Bonafé Cabral) e Vepam (Alessandro Montelatto).

Além da nomeação de um novo secretário, o prefeito Pedrinho Eliseu fez trocas também no comando da GCM, mantendo Carlos de Alencar Ramos como o comandante geral. São 9 chefes de setores e outros 10 inspetores.

Estrutura da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil

Secretário: Marcos Buzolin Gonçalves

Diretor da Defesa Civil: Marcus Vinícius Bonafé Cabral

Diretor de Trânsito: Laerte Tognasca Neto

Diretor da Vepam: Alessandro Montelatto

Diretores da GCM:

Comandante: Carlos de Alencar Ramos

Sub-Comandante: Ricardo Fernando Sgobbi

Chefe de Divisão de Operações de Monitoramento: Salatiel José da Silva

Chefe da Patrulha Rural: Daniel Ferreira da Silva

Chefe de Divisão de Comunicação: Wilson Ricardo Camargo

Chefe de Divisão Escolar: Reinaldo Benites

Chefe do Centro Escolar: indefinido

Chefe de Divisão Logística: Antonio Ernesto Coimbra Filho

Corregedor: Francisco Silva Cavalcante

Inspetores Chefes da GCM:

Amarildo do Nascimento

Jonas Alves Brás

Valdir Aparecido Salvatti

Carlos Aparecido Gomes

Anilton dos Santos

Anderson Imanto Siebert

Cristiano Rogério Barbosa

Edson Rogério Teodoro

Vicente Gonçalves Sobrinho

Claudinei Mattioli