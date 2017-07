Novo ranking coloca Araras na lista das mais seguras

O estudo Connected Smart Cities, feito pela consultoria Urban Systems, insere Araras na 13ª colocação dentre as 30 cidades mais seguras de todo o...

O estudo Connected Smart Cities, feito pela consultoria Urban Systems, insere Araras na 13ª colocação dentre as 30 cidades mais seguras de todo o Brasil. Recentemente, a mesma consultoria citou Araras na 68ª posição dentre as mais inteligentes. Ainda neste ano, o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostrou a cidade na 24ª posição das mais seguras.

No caso do ranking do Ipea, o estudo foi referente somente o ano de 2015 e usou dados do Ministério da Saúde com inclusão somente dos homicídios e latrocínios registrados na cidade. O novo estudo, feito pela consultoria que é privada, inseriu dados mais amplos para criar a lista dos munícipios mais seguros.

Porém, no estudo da Urban Systems a cidade caiu nove posições na comparação com estudo anterior, divulgado em 2015. Naquele, Araras estava em 4º lugar das mais seguras, mas caiu para a 13ª colocação. Uma explicação para a situação pode estar, inclusive, relacionado ao número de homicídios que aumentou de 2015 para 2016. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 13 pessoas foram assassinadas no ano passado contra sete em 2015.

De acordo com reportagem publicada no último fim de semana pela Revista Exame, o estudo levou em consideração dados como monitoramento de áreas de risco, iluminação pública, taxa de homicídios, acidentes de trânsito, despesas com segurança, além do efetivo de policiais, guardas municipais e agentes de trânsito.

Cada um dos seis indicadores recebeu um peso de acordo com sua relevância, mas o estudo faz um alerta e afirma que, mesmo com os números, a pontuação dos municípios vencedores deixou a desejar. No caso de Araras, por exemplo, ainda consta na lista das 30 mais seguras, porém com queda de nove posições.

Violência cresce apesar do aumento com gastos em segurança

O estudo da consultoria aponta que a violência ainda é alta nos municípios brasileiros apesar do aumento dos investimentos em segurança pública. Os gastos saltaram 220% nos últimos 13 anos (2002-2015), mas indicam que ainda não refletiram na segurança para a população.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança que foi divulgado no ano passado, a cada nove minutos uma pessoa é assassinada no Brasil. O estudo do Ipea apontou que 59 mil brasileiros foram assassinados somente em 2016.

Por fim, a Urban Systems coloca a cidade de Vinhedo – distante 90 quilômetros de Araras – com o melhor índice de segurança de todo o Brasil. Dentre as cidades vizinhas, apenas Limeira aparece na lista (18º), mas subiu 21 posições na comparação com 2016, quando estava na 39ª posição.

30 cidades mais seguras do Brasil Cidade 2017 2016 Vinhedo/SP 1º 3º Ipojuca/PE 2º 1º São Miguel dos Campos/AL 3º 19º Mariana/MG 4º 16º Cabedelo/PB 5º 13º Paulínia/SP 6º 2º Amparo/SP 7º 28º Nova Lima/MG 8º 17º Artur Nogueira/SP 9º 0 Santos/SP 10º 29º Cajamar/SP 11º 5º Parintins/AM 12º 0 Araras/SP 13º 4º Boa Vista/RR 14º 38º Itu/SP 15º 24º Balneário Camboriú/SC 16º 23º Bom Jesus da Lapa/BA 17º 0 Limeira/SP 18º 39º Vitória/ES 19º 46º Monte Mor/SP 20º 33º Corumbá/MS 21º 0 Campos do Jordão/SP 22º 36º Barreiras/BA 23º 0 São Bernardo do Campo/SP 24º 0 Braço do Norte/SC 25º 48º Campo Grande/MS 26º 0 Ubatuba/SP 27º 0 Recife/PE 28º 0 Aracaju/SE 29º 0 Jandira/SP 30º 45º