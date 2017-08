Novo projeto prevê instituto do câncer na Santa Casa

O projeto do Instituto de Oncologia de Araras foi anunciado hoje (4) pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e mesa diretora da Irmandade da Santa...

O projeto do Instituto de Oncologia de Araras foi anunciado hoje (4) pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e mesa diretora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, com presença do provedor Fernando Fernandes De La Puente. Ele é uma continuidade de outro projeto – o Centro de Tratamento contra o Câncer – anunciado em 2015 pelo ex-prefeito Nelson Brambilla (PT).

Em 2015, Brambilla e a Santa Casa anunciaram a construção do Centro em terreno localizado na Avenida Prefeito Milton Severino, que foi doado pela Prefeitura e com aprovação da Câmara Municipal. Na ocasião, o investimento total previsto era orçado em até R$ 10 milhões, mas feito em fases.

Propostas foram feitas nos últimos dois anos e uma delas seria a participação da população, que poderia contribuir com um valor que seria cobrado na conta de água do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente), desde que demonstrado interesse.

O prédio do projeto original não saiu e um dos motivos seria o alto valor do investimento – como citado, até R$ 10 milhões. O projeto não foi sepultado e ontem um novo foi anunciado em coletiva de imprensa e com investimento inicial previsto em R$ 6 milhões.

Pedrinho Eliseu (PSDB) reconheceu a importância da iniciativa da antiga gestão, mas enfatizou o custo alto e que não é possível atualmente, em consequência da crise econômica em que se encontra o Brasil. No decorrer dos meses, estudos financeiros e técnicos foram realizados e inclui cadastramento e autorização junto ao Ministério da Saúde, já aprovado.

O provedor da Santa Casa explicou que se chegou ao consenso em adaptar um espaço ao lado do prédio da própria instituição, mais precisamente na esquina da Avenida Washington Luiz e Rua Coronel André Ulson Júnior.

“Além do fator financeiro, as empresas interessadas no projeto e que vão manter o equipamento (radioterapia) apontaram que, por logística, seria essencial construir o prédio dentro da própria Santa Casa”, disse La Puente.

Como emenda, Pedrinho ainda citou outros pormenores que poderiam demorar na entrega do instituto, caso fosse optado a construção de um prédio na Avenida Milton Severino. “Ele foi doado, mas ainda não está regularizado e a criação do instituto com radioterapia é urgente”, enfatiza o prefeito.

Outros pontos para a criação do instituto na Santa Casa foram levados em consideração, como a presença de médicos e enfermeiros no próprio hospital, além da facilidade na internação de pacientes com câncer, caso haja necessidade.

“A Santa Casa é cadastrada e credenciada para o serviço junto ao Ministério da Saúde e a radioterapia seria um upgrade no conforto para a população ararense, que hoje precisa viajar até Piracicaba ou Campinas para receber o tratamento”, disse La Puente.

Ele também explicou sobre o credenciamento solicitado ao Ministério da Saúde. “O pedido foi feito no fim da gestão do ex-provedor Silvio Roberto Baggio. A instituição apresentou toda documentação necessária para receber o acelerador nuclear (radioterapia), o que não é fácil”, ressalta,

Uma verba de R$ 3 milhões para a aquisição do aparelho foi conquistada pelo vereador Francisco Nucci Neto (PR). “Apenas podemos receber o aparelho quando o prédio ficar pronto e o trabalho do vereador foi importante para manter a renovação do credenciamento, que termina em agosto de 2018, mas pode ser renovada”, pondera La Puente.

A Santa Casa entrará com recurso representado pela máquina (R$ 3 mi) e o funcionamento será feito em parceria com empresas do setor e que demonstraram interesse – algo orçado em torno de R$ 3 milhões também. “Além da empresa que já oferece quimioterapia em Araras, outras duas de São Paulo e Campinas têm interesse em cooperar na gestão. Além da receita do SUS (Sistema Único de Saúde), teremos ainda de convênios particulares de Araras e região”, finaliza.

“Tenho convicção de que Araras contará com o tratamento de radioterapia, que é um dos grandes anúncios na área da saúde da cidade e que atenderá a população que tanto necessita”, finalizou Pedrinho. Sem data específica para sua construção, o instituto tem projeto feito pela Secretaria de Planejamento e poderá ser nomeado Olga Natal Eliseu, que faleceu em decorrência de um câncer no ano passado. Olga era mãe do atual prefeito e esposa do vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), presidente da Câmara Municipal.