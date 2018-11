Novo prefeito toma posse dia 29 deste mês

A sessão solene de diplomação e posse do prefeito eleito Júnior Franco (DEM) e do vice-prefeito Carleto Denardi (PSDB) será no dia 29...

A sessão solene de diplomação e posse do prefeito eleito Júnior Franco (DEM) e do vice-prefeito Carleto Denardi (PSDB) será no dia 29 de novembro, às 17h, na Câmara Municipal de Araras, a dupla foi eleita no pleito suplementar que ocorreu no dia 28 de outubro. A solenidade de diplomação e posse ocorrerá no plenário da Casa, Bruno Moysés Batistela, a pedido da Justiça Eleitoral. A diplomação será presidida pelo juiz da 14ª Zona Eleitoral de Araras, Rodrigo Peres Servidone Nagase e a posse pelo presidente em exercício da Câmara, o vereador Carlos Alberto Jacovetti (REDE). Na cerimônia de diplomação, Júnior e Carleto receberão os diplomas emitidos pela Justiça Eleitoral, conferindo-lhes oficialmente o poder para o exercício de seus cargos à frente do Executivo Municipal. Na cerimônia de posse, conforme o Regimento Interno da Câmara, ambos apresentarão os diplomas de eleitos e a declaração pública de seus bens. Tudo será transcrito em livro e constatado em ata, na sequência farão o juramento e assinarão o livro de posse, que ficará sob os cuidados do Poder Legislativo. O evento é aberto a toda população e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara no canal 4 da Net, no site, Youtube e Facebook da Câmara Municipal na internet.