Novo prefeito terá desafios políticos, econômicos e estruturais

O próximo prefeito de Araras, a ser escolhido amanhã, pelos ararenses, já sabe que terá inúmeros desafios a serem enfrentados já a partir...

O próximo prefeito de Araras, a ser escolhido amanhã, pelos ararenses, já sabe que terá inúmeros desafios a serem enfrentados já a partir do próximo ano. Os assuntos foram, inclusive, abordados nas entrevistas da Tribuna com os candidatos.

De cara, o novo prefeito precisará se mostrar confiável à população. No cenário atual, que engloba crise econômica e política no Brasil, os políticos de diversos partidos estão sendo citados por envolvimento em corrupção e pelo pouco comprometimento com o que é público.

Além disso cabe lembrar que são cinco candidatos a prefeito e, por isso, aumenta a chance de que o eleito seja votado por pouco mais de 30 mil eleitores, por exemplo. Caso isso aconteça, ele estará no cargo com o aval de menos de 50% dos votos válidos, ou então apenas 25% da população, e precisará mostrar ao ararense que pode governar – e assim fará – para toda a cidade, inclusive nos votantes aos seus quatro adversários.

A crise econômica em toda a nação também afeta os municípios, entre eles Araras. Atualmente a cidade enfrenta uma grande perda de receita, o que compromete a solução dos mais variados problemas.

Sobre os problemas estruturais, todos os candidatos já sofrem cobranças sobre como fazer a máquina pública municipal funcionar corretamente, oferecendo serviços de qualidade, e ainda como melhorar o serviço prestado ao cidadão. Hoje, a Prefeitura é apontada como obsoleta, os serviços são considerados ruins e as instalações municipais preocupam. Além disso o custo com a manutenção da chamada ‘máquina pública’ hoje é alto, muito próximo do limite imposto pela lei.

Além disso há o crescimento do desemprego, que acaba gerando crescimento forte do setor de comércio ambulante na cidade; o próximo prefeito terá que decidir, se regulamenta a questão ou limita esse tipo de comércio.

Outro problema que já perdura por anos é a falta de um Paço Municipal, prometida por parcela significativa dos prefeituráveis.

O próximo chefe do Executivo ainda terá que resolver problemas específicos, como o caso da área abandonada onde seria construído o Paço Municipal, ao lado do Ginásio de Esporte Nelson Rüegger.

Apesar de ter seu viés positivo, a construção de centenas de casas populares na cidade passa pelo problema de falta de estrutura (como postos de saúde e escolas) nesses novos bairros.

A necessidade do município de atrair empresas e se desenvolver mais no setor industrial foi constantemente lembrada pelos prefeituráveis, que também citaram necessidade de novo distrito industrial, mas a falta de dinheiro para desapropriação dessas áreas também será um problema enfrentado pelos postulantes.

O andamento das obras do PAC para alargamento das calhas dos ribeirões na avenida Dona Renata (Marginal) também pode dar dor de cabeça ao novo prefeito, mas há problemas estruturais ainda maiores.

Um deles refere-se ao caso do aterro sanitário (Lixão). O problema decorre de anos: o lixão já foi fechado, e hoje o município gasta mais de R$ 200 mil com a destinação do lixo para Paulínia.

Ainda na questão ambiental, outro problema é a Estação de Tratamento de Esgoto, que perdeu ainda mais a eficiência nos últimos anos, e hoje trata apenas 15% do esgoto quer a cidade produz. O mesmo setor enfrenta o desafio de como se fazer a destinação de entulho corretamente.

O próximo eleito ainda terá que encontrar soluções para um trânsito na região central crescente e quase caótico, em determinados horários, e ainda repensar se mantém ou modifica a política de radares móveis, que segundo a atual administração, reduziram os acidentes de trânsito.

Apesar de não ser problema de responsabilidade da Prefeitura, o aumento da criminalidade (caso de número de veículos furtados, por exemplo) também é outro a ser debatido. Na mesma esfera a defasagem de quantidade de policiais civis em Araras também fará com que o prefeito tenha articulação política.

A Educação é outro setor que sempre requer cuidados, e o desempenho, nas escolas municipais ainda é aquém ao esperado em alguns casos. Os investimentos pretendidos em escola integral, que requerem um volume financeiros considerável, e é outro desafio a ser enfrentado pelo novo prefeito.

Problemas no Caem, na zona leste (que concentra diversos exames e atendimento de especialistas, mas também é alvo de reclamações constantes de filas) também são citados com frequência. Além disso, há quem reclame que as cirurgias são demoradas, que há falta da informatização da Saúde, e ainda grandes falhas na distribuição de medicamentos de alto custo.