Novo decreto para antigo problema

Editorial 4 de março de 2017 Tribuna do Povo

A Prefeitura reduziu, através de um decreto municipal, o volume máximo permitido de entulho e restos vegetais depositados nas ruas, para serem recolhidos gratuitamente. Cada munícipe pode, agora, colocar somente 3m³ – e não mais 5m³, como antes era tolerado.

Igualmente aos cronogramas anteriores e de outros governos, o atual também dividiu a cidade em setores – cinco no total – e a população poderá colocar o entulho nas ruas conforme datas pré-definidas. Além da redução do volume de material permitido, outra mudança é a cobrança de uma taxa pelo serviço de coleta – para volumes que excedam o permitido ou fora da data.

Em resumo: o munícipe que depositar entulho e demais detritos nos dias que estão no cronograma, e até 3m³, não será cobrado pela coleta. Já o munícipe que exceder este volume nos dias permitidos, pagará uma tarifa de R$ 228,75 pela coleta.

E para aqueles que colocarem entulho fora do dia permitido e previsto no cronograma, será cobrada uma taxa ainda maior: R$ 317,70, para cada 3m³. Ou seja: se forem colocados 6m³ de entulho fora das datas permitidas para o bairro, o munícipe pagará duas vezes o valor de referência, e assim sucessivamente.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais promete que vai intensificar a fiscalização, e conta com três fiscais específicos para atuarem no sistema de coleta, e verificarem o cumprimento do decreto. Servidores públicos que trabalham na coleta – como motoristas dos caminhões, por exemplo – também poderão denunciar possíveis irregularidades.

Porém, por mais que se procure reduzir a quantidade de entulho colocado nas ruas, além da criação da taxa de coleta, a administração atual indica que não está disposta a mexer na ferida: o fim da coleta de entulho realizado pela Prefeitura.

Araras é uma das únicas cidades do Estado que ainda arcam com a coleta do entulho produzido pelos munícipes. Tal medida tem um custo elevado, e todos os contribuintes pagam pelo serviço, usando ou não.

Em cidades da região como Leme, por exemplo, a coleta não é feita pela Prefeitura, e cada cidadão é responsável pelo entulho e outros detritos que produz. Na cidade vizinha, o morador precisa contratar a locação de uma caçamba – que custa, em média, R$ 170,00 conforme apurou Tribuna.

Esta mesma regra é seguida por outras cidades e obedece a Lei Federal nº 12.305/2010, que determina que o cidadão seja responsável pelo lixo que produz. A mesma lei também obrigou a criação em Araras de um Plano de Resíduos Sólidos, aprovado em dezembro do ano passado pela Câmara Municipal.

O Plano entrará em vigência no segundo semestre deste ano, e também prevê o fim do serviço de coleta pela Prefeitura e o início da obrigatoriedade de contratação de caçambas pelos munícipes.

Resta saber, agora, se a municipalidade vai querer continuar com este abacaxi, que apresentou problemas em todas as administrações anteriores, ou se, finalmente, vai transferir para o munícipe a responsabilidade pelo lixo que ele próprio produz, conforme determina a legislação.