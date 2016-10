Novidade As novidades do calendário aprovado pela Conmebol para a partir do próximo ano também atingirão a Copa Sul-Americana. A confederação divulgou na madrugada...

Novidade

As novidades do calendário aprovado pela Conmebol para a partir do próximo ano também atingirão a Copa Sul-Americana. A confederação divulgou na madrugada da última segunda-feira uma nota oficial em que ratifica as alterações na Taça Libertadores e confirma que a segunda competição mais importante do continente também passará a ser mais longa, disputada desde o começo do ano, a partir de 2017. A Sul-Americana também passará a contar com um maior número de participantes, uma vez que ganhará vagas “repescadas”. Dez dos 16 clubes eliminados na fase de grupos da Libertadores – os oito terceiros colocados e os dois melhores quartos – ganharão um lugar na fase de grupos da Sul-Americana, em um sistema parecido com o que a Uefa põe em prática entre Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Mais novidades

O documento também confirma as mudanças na Taça Libertadores, que já haviam sido anunciadas pela CBF na noite do último domingo. O Brasil ganhará mais duas vagas na fase preliminar do torneio, fazendo com que a zona de classificação no Brasileirão chegue até o sexto colocado. Ao todo, serão 44 participantes na Libertadores, seis a mais que atualmente. Argentina, Colômbia e Chile ganharam mais uma vaga fixa, assim como o campeão da Copa Sul-Americana. A Conmebol afirmou que a Libertadores será disputada “do fim de janeiro ou começo de fevereiro até o fim de novembro ou começo de dezembro”, e marcou uma nova reunião para o dia 17 de outubro, na qual estarão presentes equipes já classificadas para a Taça Libertadores do ano que vem, que opinarão sobre as mudanças. Nenhuma equipe brasileira tem vaga garantida até o momento, já que a Copa do Brasil ainda está nas quartas de final, e o Brasileirão ainda tem 10 rodadas a serem disputadas.

Sem crise

Um fato que nos últimos anos tem chamado muito a atenção de todos que trabalham com o futebol é o espantoso crescimento dos gastos com as contratações de jogadores, feitas, especialmente e como seria de se esperar, pelos clubes das cinco grandes ligas europeias: Premiere League, Bundesliga, La Liga, Serie A e Ligue 1. São os grandes clubes dessas cinco ligas que estão no topo do futebol mundial. Levantamento do CIES Football Observatory, aponta o Manchester United como o clube que mais gastou na formação de um elenco para uma temporada em toda a história do futebol. Os valores investidos pelo United variaram de € 110 milhões por Paul Pogba a zero €, para alguns jogadores, como, inclusive, Zlatan Ibrahimovic. Esse fato torna o valor total investido pelos Red Devils ainda mais extraordinário: € 718 milhões! Apenas para tentarmos entender a ordem de grandeza: R$ 2,6 bilhões! Impressionantes € 185 milhões a mais em relação à temporada anterior.

Na bronca

A revolta demonstrada nas entrevistas as emissoras de TV, depois de abandonar o GP da Malásia, a 15 voltas do fim, quando era líder, deu vez a um Lewis Hamilton completamente resignado apenas duas horas mais tarde, na conversa com os jornalistas de imprensa escrita. Sereno, em voz sempre pausada e baixa, respondeu de forma surpreendente à questão sobre o que achava de, mais uma vez, enfrentar um problema mecânico. Ao mesmo tempo que mantinha um sorriso amável e apontando para cima, afirmou: “Força superior”. Porém minutos antes o mesmo piloto reclamou bastante da quebra do motor e chegou a dizer que alguém não quer que ele conquiste o tetra campeonato da F1.

Ridículo

O Santos é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa do Brasil, além de ter sido campeão paulista no primeiro semestre. Porém, para alguns isso é muito pouco na Vila Belmiro. Um grupo de conselheiros enviou um documento ao presidente Modesto Roma criticando o trabalho do técnico e sugerindo o retorno de Vanderlei Luxemburgo, atualmente desempregado. Os torcedores entendem que o Peixe poderia brigar pelo título brasileiro e não esquecem a não classificação para a Libertadores deste ano.