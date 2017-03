Novidade canarinho Destaque no último Campeonato Brasileiro e no começo de temporada do Flamengo, Diego terá mais uma chance na seleção brasileira. Depois de...

Novidade canarinho

Destaque no último Campeonato Brasileiro e no começo de temporada do Flamengo, Diego terá mais uma chance na seleção brasileira. Depois de participar do amistoso contra a Colômbia, em janeiro, o meia foi novamente convocado pelo técnico Tite, que divulgou na sexta-feira a lista para os duelos contra Uruguai e Paraguai, nos dias 23 e 28 de março, em Montevidéu e São Paulo, respectivamente. O rubro-negro entra no time no lugar de Lucas Lima, do Santos, que não vive boa fase e ainda se recupera de lesão. O meia-atacante Diego Souza, do Sport, também recebeu nova oportunidade de Tite, após participar do Jogo da Amizade, no Engenhão.

Maquiagem

Em carta ao Conselho Deliberativo do Corinthians, o diretor financeiro Emerson Piovezan afirma que o balanço patrimonial de 2014 está maquiado em R$ 328 milhões. A Folha de S.Paulo publicou a carta enviada pelo dirigente em sua edição de sexta-feira. A TV Globo mostrou os mesmos documentos em matéria do dia 20 de fevereiro, antes da votação do impeachment de Roberto de Andrade. O processo, porém, foi interrompido, mas ele ainda pode perder o cargo caso suas contas não sejam aprovadas.

Tragédia

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, anunciou na quinta-feira que encerrou suas atividades por tempo indeterminado. A decisão se deu após Moacir Bianchi, fundador e ex-presidente da entidade, ter sido encontrado morto na capital paulista. Bianchi foi assassinado com 22 tiros na zona Sul de São Paulo. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Fundada em 1983, sob o nome de Mancha Verde, a organizada está há 34 anos em atividade e tem sua sede principal localizada a poucos metros da arena do Palmeiras. Em 1995, foi extinta pela Federação Paulista após uma briga. Ressurgiu em 1997, sob o nome de Mancha Alviverde.

Renovação

Rodrigo Caio e São Paulo estão perto de chegar a um entendimento para renovar o contrato do zagueiro. A informação é do próprio jogador, considerado internamente um dos principais ativos de mercado do clube. A negociação ocorre desde o fim do ano passado. Nas últimas semanas, São Paulo e o empresário do jogador, Carlos Leite, se reuniram. Antes distantes, as pretensões de valores do clube e do atleta estão mais próximas. O Tricolor vislumbra a possibilidade de o zagueiro ser convocado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, fator que também pesa no desejo de acertar um novo vínculo. Além disso, a diretoria reconhece que os salários do atleta estão defasados, diante do rendimento regular em campo.

Retorno

Com saudade de jogar e sem dores após estiramento na panturrilha direita, Renato vai reforçar o Santos no clássico contra o Corinthians neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na arena. O volante treinou normalmente na terça e na quarta-feira e está liberado pelo departamento médico. Objetivo agora é recuperar o condicionamento físico. O camisa 8 admite que o ânimo para um clássico é diferente a acredita que cada equipe tem 50% de chances de vencer, sem favoritismo.