Redator interino: Célio Casarin Nova temporada Com o fim das festas de Carnaval – pelo menos em Araras terminou de vez na própria...

Com o fim das festas de Carnaval – pelo menos em Araras terminou de vez na própria terça-feira, agora os bares, clubes e casas de shows voltam com suas programações normais. Ontem à noite foi dia de show da dupla do momento, Maiara e Marasa, no Sayão FC, clube que também receberá Alexandre Pires no dia 25 de março. E a Associação Atlética Ararense programa a Noite do Boteco no dia 18 de março, com o sensacional Waire Carneiro.

ASCENSORISTA

SOBE – Apesar de vivermos na era digital e das redes sociais, muitos ainda gostam de literatura. A grande procura por autores para o Prêmio Sesc de Literatura superou as expectativas dos próprios organizadores. Ao todo foram recebidas 1.793 inscrições em todo o Brasil, das quais 980 são da categoria Romance e 813 de Conto.

DESCE – Alguns poucos motoristas ainda insistem em manter o indesejável som alto em seus veículos ao andar pelas ruas da cidade, na tentativa de querer mostrar a potência de seu equipamento.