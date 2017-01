Nova ponte do PAC, na Marginal, deve ser concluída em dois meses

Depois de problemas enfrentados com a fiação elétrica, que precisou ser desligada em trecho da avenida Dona Renata, somente na manhã de sexta-feira a...

Depois de problemas enfrentados com a fiação elétrica, que precisou ser desligada em trecho da avenida Dona Renata, somente na manhã de sexta-feira a ponte defronte o antigo Posto Tupiniquins, que completa o sistema viário no entroncamento entre os Ribeirões das Araras e das Furnas começou a ter sua cobertura içada.

Essa ponte deve substituir outra, já obsoleta, que está localizada mais próxima da Loja Krepischi. A ideia é criar uma grande rotatória. Hoje quem mora nos bairros Samantha, por exemplo, e passa pela avenida Dona Renata (na via ao lado do antigo Tupiniquins) precisa ir até a ponte defronte o Krepischi para fazer o retorno. Com a construção da nova ponte, o retorno acontecerá quase que na frente do posto.

A obra estava travada justamente no momento em que se precisou colocar o chamado ‘tabuleiro’ da ponte, ou seja, a estrutura sobre a qual os veículos e pedestres vão transitar. Essa estrutura foi montada em um canteiro de obras, e só agora acabou ‘encaixada’ sobre os pilares.

A estrutura de uma ponte ficou mais visível, mas ainda está longe de ficar pronta. Tribuna apurou junto à Secretaria de Planejamento de Araras que concomitantemente outra empresa (esta paga com recursos municipais), vai terminar a obra de estrutura viária ao redor do conjunto de pontes, ou dessa grande rotatória, criando uma terceira faixa de rolamento, à esquerda da avenida Dona Renata, no sentido de quem vai da Honda Aversa para a concessionária Paíto.

Já na ponte as 22 peças pré-moldadas começaram a ser colocadas na ponte. Assim que isso terminar haverá a concretagem das lajes superior e de aproximação. Sem chuvas, a estimativa é que isso demore ao menos 15 dias.

Depois a pavimentação na ponte e ao redor dela deverá ser retomada. Há de se considerar ainda o tempo necessário para que a concretagem da ponte seque. Por isso, já considerando outros fatores, os motoristas ararenses devem utilizar a nova via em cerca de dois meses.

Depois que essa ponte começar a funcionar, a outra estrutura, defronte a Loja Krespischi, poderá ser demolida. A Prefeitura não tem pressa em demolir essa ponte do Krepischi, mas assim que as obras de canalização do Ribeirão das Furnas chegarem próximas da ponte, ela deve ser retirada.

Obras do PAC têm como meta evitar enchentes em Araras

As obras de macrodrenagem urbana do PAC em Araras já perduram por anos e têm como objetivo evitar enchentes, realizando o alargamento das calhas dos ribeirões das Araras e das Furnas. Por isso as pontes antigas precisam ser demolidas, por serem estreitas. As pontes antigas do entroncamento entre os Ribeirões das Araras e das Furnas já foram totalmente demolidas. Com isso uma ponte grande, com vão maior que as antigas (para escoamento de água) foi construída e está em uso. Ela fica no início das avenidas Milton Severino e Horácio Krepischi.

Além das pontes demolidas e da ponte maior, já construída, a outra ponte, que está ainda em fase de obras, defronte o antigo Posto Tupiniquins, também tem um vão para escoamento de água bem maior que os das pontes antigas.

O trecho atual em que as obras estão é considerado um dos mais complexos das obras do PAC, já que envolve diversas vias movimentadas da cidade, como as avenidas Milton Severino, Horácio Krepischi e Dona Renata. Com a continuidade do alargamento do canal do Ribeirão das Furnas, a próxima ponte a ser demolida, em alguns meses, pode ser defronte o antigo Cortume. Isso só vai ocorrer, contudo, quando o alargamento da calha do rio chegar próximo ao endereço citado.

As intervenções são feitas pela construtora Tecla. As obras do PAC na cidade foram apontadas, ainda no ano passado, pelo governo Nelson Brambilla, como dentre as poucas do país que não ficaram paradas naquele período. Mesmo assim as intervenções seguiam em ritmo lento, já que os repasses sempre demoraram a vir.

Peças de antigas pontes serão reaproveitadas

Com as obras do PAC e demolição de diversas pontes dos Ribeirões das Araras e das Furnas, foram retiradas dezenas de aduelas – peças pré-fabricadas de concreto armado que ficavam sob as pontes. As peças têm um custo alto no mercado, e por isso não foram danificadas, sendo então guardadas em depósitos municipais para reaproveitamento noutras obras.

Desde quando as obras do PAC começaram já foram retiradas quase 70 aduelas em condição de uso. Cada peça pode custar até R$ 4 mil, o que gera uma economia de quase R$ 300 mil aos cofres públicos.