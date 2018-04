Nova lei regerá transporte acionado por aplicativo

A Prefeitura vai elaborar uma nova legislação para regulamentar os serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, bem como deverá atualizar e regulamentar...

A Prefeitura vai elaborar uma nova legislação para regulamentar os serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, bem como deverá atualizar e regulamentar a legislação para todo o sistema municipal de transporte de passageiros – táxis, moto-taxis, fretes e locações de vans, ônibus e até transporte escolar.

Essa foi uma das principais decisões tomadas em reunião realizada na manhã da última quinta-feira (5), da qual participaram o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Marcos Buzolin, o diretor do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) Laerte Tognasca, o comandante da Guarda Municipal Carlos Alencar, o ouvidor da Secretaria de Segurança, Ricardo Franco, o chefe da Fiscalização Urbana, Wallasy Carlos e, ainda, o responsável pelo sistema de licenciamento municipal (emissão de alvarás), Edenilson Valencise.

A reunião foi motivada pela chegada à Prefeitura, do primeiro pedido de alvará feito por uma motorista parceira do Uber, empresa que controla um aplicativo mundialmente conhecido para conectar motoristas a passageiros.

Juliana Girardelli, parceira do Uber há quatro meses, já atuando na região e iniciando atividades em Araras, foi quem protocolou nesta mesma semana o pedido de alvará para ser MEI (Microempreendedora Individual) no segmento.

Casada, mãe de quatro filhos, e usando um carro Renaut Logan alugado, Juliana, que pode não ser a única nessa atividade com o Uber na cidade, disse esta semana à Tribuna que sobrevive do transporte de passageiros. “Eu antes era mototaxista e agora posso ter e oferecer mais segurança e conforto como motorista”, disse ela, cujo serviço só pode ser acionado pelo aplicativo Uber, via smartphone.

O pedido de alvará de Juliana, segundo Wallasy Carlos, diretor do Departamento de Fiscalização Urbana, tramitará normalmente na Prefeitura e o documento deverá ser expedido se a documentação estiver correta.

Mas a legalização do Uber e seus concorrentes, como o Cabify, e outros, é que será alvo da nova legislação, que deverá ser elaborada e encaminhada à Câmara até o fim de maio, podendo até ser protocolada em regime de urgência.

“Não temos como definir datas por enquanto, pois faremos estudos e também nos basearemos em legislações recentes de outros municípios, além de tomarmos como ponto de partida a legislação federal sobre o tema”, disse ele ontem, após a reunião.

Taxistas participaram

Integrantes da Associação dos Taxistas de Araras participaram da reunião, cobrando, segundo a Prefeitura, “ações efetivas no combate ao transporte irregular de passageiros” no município.

Um dia antes, o vice-presidente da associação, Celso Alves Cavalheiro Filho, disse à Tribuna que a entidade, no momento em fase de formalização, não se posiciona contra o Uber, por exemplo, “pura e simplesmente porque se trata de uma concorrência”, mas sim, porque vê nas características do mercado de Araras o favorecimento a ilegalidades.

“É o que vem ocorrendo em muitos lugares, inclusive, como já foi demonstrado até em reportagens de veículos de comunicação nacionais. Há muita coisa que não é passada para a população. Muita enganação nisso tudo”, disse ele.

Cavalheiro diz que a prática tem mostrado que “não há rentabilidade para o uberista (parceiro do Uber)”. Ele afirma que “por se apresentar como mais barato, é normal que atraia o usuário. Mas, isso, num primeiro momento parece ser positivo, só que com o tempo, há dois caminhos: ou o motorista parceiro cai fora, porque não consegue uma remuneração condizente, ou, pior, ele vai para a ilegalidade, pegando passageiros fora do aplicativo do Uber. É o que vemos em notícias em várias cidades, especialmente nas menores, onde a quantidade de corridas é bem pequena na comparação com as grandes”, avalia.

O vice-presidente da associação argumenta, ainda, que em cidades pequenas como Araras, 70% dos clientes são fidelizados e fazem chamadas de corridas pelo celular. “O ponto de táxi funciona muito mais como uma vitrine. É importante e útil para o passageiro, mas não é a principal fonte de clientes para quem é taxista no interior. E eu acho que com os uberistas vai acabar sendo assim, só que pode acontecer de ser sem a devida legalização, o que é prejudicial para todos”, opina.

Lei Federal imputa a municípios regulamentar transporte e serviços como o Uber

A Lei Federal 13.640/2018, publicada no fim de março, diz que compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço, apresentando requisitos básicos como: efetiva cobrança de tributos municipais sobre os serviços prestados, exigência da contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (o já conhecido DPVAT), exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), exigência da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B ou superior, com informação de que exerce atividade remunerada; veículo com idades máximas estabelecidas na lei, licenciamento em dia e, ainda, apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.

Segundo Wallasy Carlos, a intenção da Prefeitura não é desestimular ou inviabilizar a adesão de eventuais parceiros ao Uber. “De forma alguma. Nossa meta é organizar e dar segurança à atividade”, diz ele.

Uber é mais barato que táxi?

Na prática, o Uber se apresenta como uma alternativa mais barata do que os táxis. A reportagem da Tribuna fez informalmente orçamentos com taxista da região central para ver quanto ficaria, por exemplo, uma “corrida” por volta das 15h30, do Supermercado Pague Menos da avenida Dona Renata até a uma quadra da Escola Estadual Francisco Graziano. Um pouco mais cedo, por volta de 12h, a cotação foi feita pelo aplicativo do Uber, mas já prevendo o mesmo horário – 15h30. Preços: Uber, R$ 7,01. Táxi: R$ 15,00.