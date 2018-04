Nova lei pode obrigar o Poder Executivo a publicar o valor pago de horas extras a servidores

Foi aprovado durante a 9ª sessão ordinária na primeira segunda-feira de abril (2), por nove votos favoráveis e um contrário do vereador Carlos Alberto...

Foi aprovado durante a 9ª sessão ordinária na primeira segunda-feira de abril (2), por nove votos favoráveis e um contrário do vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede), o projeto de Lei que obriga o Executivo Municipal a publicar no Portal do Município de Araras a quantidade mensal e o valor pago de horas extras aos servidores públicos municipais. O projeto não teve o voto do vereador Francisco Nucci Neto (PR), que justificou sua ausência da sessão para resolver questões de ordens particulares.

De acordo com o projeto aprovado, a administração municipal terá que publicar mensalmente no site oficial da prefeitura na internet, a lista detalhada contendo a quantidade de horas extras laboradas pelos servidores públicos municipais, discriminadas por secretaria, e o valor total desembolsado pela administração pública para fazer o pagamento.

No texto da lei a a Administração Municipal publicará no Portal da Prefeitura existente em seu sítio oficial na internet lista contendo a quantidade de horas extras laboradas pelos servidores públicos municipais, discriminadas por secretaria, e o montante total desembolsado pela Administração Pública para fazer frente a essa despesa.

O projeto é de autoria da vereadora Regina Corrochel (PTB), assinado ainda por Marcelo de Oliveira (PRB), e pelo suplente de vereador Felipe Dezotti Beloto (PR), que ficou um mês no cago de parlamentar, em outubro de 2017, durante a licença do vereador, Francisco Nucci Neto (PR). “O objetivo dessa propositura é dar transparência nas ações do Poder Executivo, já que a sociedade cobra por transparência e aí a necessidade de abrir acesso ao conteúdo informacional dos atos e gastos efetivados pelo governo nas mais diversas áreas”, justificam, no projeto, os autores da propositura.

(Reportagem com informações da Câmara de Araras)