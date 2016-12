Nova lei impõe critérios para pavimentação em Araras

A partir do próximo ano as exigências para a entrega de pavimentação, tanto da Prefeitura quanto de loteamentos particulares, devem aumentar significativamente, conforme previsão...

De origem do Poder Executivo, o projeto de lei que estabelece critérios para a elaboração e execução de projetos de pavimento flexível em vias do município de Araras foi aprovado por unanimidade. O projeto “justifica-se pela manutenção precoce que o Município de Araras é obrigado a realizar na pavimentação asfáltica de loteamentos e vias públicas em função de patologias provenientes do mau dimensionamento e má execução dos projetos e das obras correlatas”, segundo o prefeito Nelson Brambilla.

Ou seja, segundo o próprio prefeito sugere em seu pedido de aprovação, a cidade enfrenta constantes problemas com a entrega de vias cujo asfaltamento é de baixa qualidade ou os serviços são mal executados.

A proposta e sua aprovação gerou elogios tanto da base do governo quanto da oposição. Curiosamente os vereadores Bonezinho Corrochel (PTB) e Carlos Nascimento – Zé Bedé (PT) emitiram praticamente a mesma opinião. A proposta é importante ao município, e poderia ter sido aprovada inclusive em início de governo.

No projeto o prefeito ainda pontuava que se fosse aprovada – como de fato foi – a norma “certamente contribuirá em muito, com a diminuição das despesas do município com relação aos gastos com o recapeamento”.

Isso deve ocorrer porque a lei, que tem apenas 5 artigos, prevê em mais de 50 páginas de anexo diversas especificações técnicas para os processos de pavimentação a serem feitos nos próximos anos na cidade, ou seja, como a própria norma reza, “critérios para elaboração de projeto e execução de obras de pavimento flexível em vias, conforme estabelecido o Anexo Único desta Lei”.

O dimensionamento de pavimento flexível será elaborado após estudos geotécnicos. Toda a especificação da lei deve ser aplicada a obras de pavimento flexível “sejam elas de caráter público ou privado”.

Os loteamentos que não cumprirem os critérios e parâmetros estabelecidos na Lei ficam sem receber a aprovação e liberação.

A norma ainda prevê que “eventuais vícios, danos ou deformidades constatados no pavimento flexível em vias do Município num prazo de 10 anos, deverão ser periciados e os responsáveis arcarão com a sua responsabilidade”.

O projeto aprovado será encaminhado na forma de autógrafo para eventual sanção e promulgação do prefeito municipal.

Especificações técnicas

Segundo os anexos da lei aprovada, o objetivo da norma é apresentar a Metodologia para o Dimensionamento e Execução de Pavimentação Asfáltica de vias públicas de Araras.

“Os interessados em executar novas obras de pavimentação asfáltica no Município de Araras deverão atender aos parâmetros e exigências nesta normativa estabelecida”. Os resultados passarão ainda por aprovação junto ao Corpo Técnico da Prefeitura antes do início de qualquer atividade executiva.

A norma é clara ao prever que nenhuma pavimentação asfáltica em novas vias públicas do Município de Araras deverá ser executada sem que antes a mesma tenha sido analisada, aprovada e autorizada pelo Corpo Técnico da Prefeitura.

O documento faz ainda uma classificação de vias, estabelece parâmetros de tráfego para as classificações dessas vias e até estimativas de porcentagem de tráfego de cada tipo de veículo.

As vias urbanas a serem pavimentadas serão classificadas, para fins de dimensionamento de pavimento, de acordo com tráfego previsto para as mesmas, em Tráfego Leve; Tráfego Médio; Tráfego Meio Pesado; Tráfego Pesado; e Tráfego Muito Pesado.

Além disso o projeto prevê critérios complementares de classificação, como condições locais específicas, que devem também ser consideradas, como a presença de córregos, previsão de desenvolvimento da área, presença de encostas instáveis, etc.

São estipuladas ainda medidas para as camadas, ou seja, espessura do pavimento. Há a exigência de que o revestimento asfáltico seja constituído de uma camada com a espessura mínima apresentada em tabelas que constam na própria lei, e também se prevê dimensionamento para drenagem e que as vias tenham uma infraestrutura mínima.