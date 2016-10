Nota fora O deputado federal Nelson Marquezelli (PTB), que tem em Araras um expressivo número de votos, ganhou notoriedade nacional esta semana ao dar...

Nota fora

O deputado federal Nelson Marquezelli (PTB), que tem em Araras um expressivo número de votos, ganhou notoriedade nacional esta semana ao dar uma imensa “nota fora”. Num vídeo que tomou conta das redes sociais, o deputado declara que votaria a favor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que congela as despesas do Governo Federal por entender que ela será necessária ao país. Contudo, ao ser questionado se essa PEC não piora a educação, já ruim, e se não haverá com isso cortes em universidades públicas, Marquezelli defendeu que “tem mesmo que cortar”, e disse que a prioridade é deixar dinheiro no ensino fundamental e médio, e completou: “quem pode pagar, tem que pagar”. O deputado chegou a falar que “meus filhos vão pagar”, e finalizou: “quem não tem, não faz universidade”. Quando foi perguntado sobre o alto custo de uma universidade, simplesmente disse: “Vai estudar na USP que é de graça”, se esquecendo que o processo de seleção é tão rigoroso que acaba beneficiando, naturalmente, quem teve um ensino médio custeado em uma escola privada, de boa qualidade.

Consertou?

Depois da “nota fora”, Nelson Marquezelli publicou nota sobre seu apoio à PEC que congela as despesas do Governo Federal, tentando corrigir a fala, no mínimo, infeliz. “O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Defendo a gratuidade para a população de baixa renda em instituições públicas, mas subsidiar quem tem condições de pagar a universidade sou totalmente contra. O ajuste da PEC não retira nenhum centavo para educação e saúde, mas por outro lado, a aprovação da matéria possibilita um freio em orçamentos inflados, aumentos irreais e expectativas financeiras que destruirá a previdência pública. O Brasil precisa ter a responsabilidade de administrar o dinheiro público com profissionalismo e retidão. Remédios amargos são necessários para um momento difícil da economia nacional. Volto a repetir, sou favorável a uma educação de qualidade e contra subsídios do Estado para quem pode e deve pagar por sua instrução”.

Serenos

O tom adotado por Breno Cortella (PDT) e pelo prefeito Nelson Brambilla (PT) após a eleição local surpreendeu, de forma positiva. Ambos evitaram críticas à baixa votação recebida pelo grupo, e fizeram questão de demonstrar que aceitaram o resultado das urnas. Contudo, demonstraram na última semana, aos mais próximos, sinais de que o baque foi maior que o esperado. O próprio prefeito, mesmo sem ser despertado, falou do assunto em seu programa semanal na Rádio Clube Ararense na semana passada, mas pareceu visivelmente decepcionado. Brambilla sempre pregou que enxergava necessidade de eleger um sucessor, temendo que projetos, que em sua análise são essenciais, fossem interrompidos. Agora que a tática eleitoral não deu certo, cabe a ele realizar uma transição tranquila e honesta, como ele mesmo frisa que fará.

Não serei candidato

Numa eventual nova eleição em Araras, caso Pedrinho Eliseu (PSDB) não consiga reverter sua situação no TSE de Brasília (Tribunal Superior Eleitoral), já surgem especulações sobre os possíveis candidatos na cidade. O próprio Pedrinho poderia ser candidato, pois sua “punição” foi até dia 5 de outubro deste ano, apesar de haver controvérsias sobre o caso. Já o vereador Breno Cortella (PDT), que ficou em quarto lugar na disputa, teria dito nos bastidores que não seria candidato numa eventual eleição extemporânea por respeitar a decisão da população da votação em 2 de outubro. Os demais candidatos derrotados neste mês – Paulinho Nascimento (PSD), Bonezinho Corrochel (PTB) e Eduardo Severino (PTN) ainda não se pronunciaram publicamente.

Agressividade

Após a derrota de Pedrinho Eliseu (PSDB) no TRE – SP (Tribunal Regional Eleitoral), uma sucessão de ataques, via redes sociais, pôde ser percebida em diversos grupos no Facebook que envolvem ararenses. Alguns chamaram Pedrinho de “mentiroso” e citaram inúmeras vezes que ele é “ficha suja”, enquanto outros defenderam, quase que fervorosamente, o tucano, garantindo que Pedrinho conseguirá vitória no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Independentemente de lado, o preocupante não foi a discussão em si, mas o uso frequente de termos grosseiros e o extremismo político, que já foi visto em nível nacional na época em que se Dilma Rousseff (PT) concorria com Aécio Neves (PSDB) ao cargo de presidente da República. Enquanto a polarização nacional fazia referência a PT x PSDB, a polarização em Araras parece ser quem acredita e quem desacredita em Pedrinho.

Presidente

O ex-prefeito Pedro Eliseu Sobrinho, o Pedrão (DEM), quer ser presidente da Câmara de Araras. Pelo menos é o que garantem fontes próximas a vereadores recém-eleitos. A história que corre é que Pedrão já estaria conversando com diversos novos vereadores, mas até agora contaria somente com os evidentes três votos, dentro do próprio grupo. Há quem diga que se a situação de Pedrinho Eliseu (filho dele) não se resolver em breve, dificilmente os demais vereadores irão apoiar uma candidatura de Pedrão. A luta pela presidência pode ser grande, justamente por se ter a perspectiva de que o novo presidente da Câmara pode ser, também, prefeito interino de Araras por algum tempo.

Quadrangular na Câmara

Na quinta-feira, Tribuna publicou matéria citando que a Igreja do Evangelho Quadrangular, liderada em Araras pelo pastor Durvalino Brocaneli, conseguiu em 2016 colocar três nomes, apoiados por ela, nas cadeiras no legislativo ararense: Deise Olímpio (PSC), Marcelo de Oliveira (PRB) e Regina Corrochel (PTB). A matéria explica que, desde 1989, a Quadrangular só não teve representantes na Casa Legislativa entre 2009 e 2012, e conta os nomes de todos os eleitos com o apoio da instituição desde o início dos anos 90. Contudo, quando cita a legislatura entre 2001 e 2004, faltou relembrar que, naquele período, junto com Nelson Barbosa (então do PSB), também esteve no Legislativo Iveraldo Donizeti Canassa – Doni (PSDB), após também receber apoio maciço da Quadrangular.

Não deu!

O vereador Breno Cortella (PDT), candidato a prefeito na eleição deste ano, questionou a nota do Observatório da semana passada, que citava um eventual descontentamento dos candidatos petistas Zé Bedé e Dê na coligação formada por PT, PSDC e PC do B, pois nenhum petista foi eleito para o Legislativo. Breno enviou a seguinte nota sobre o assunto: “Me alegraria que todos os atuais vereadores que estiveram conosco fossem reeleitos, lamento que isso não ocorreu. Os colegas Dê e Zé Bedé negaram a suposta indignação expressa na nota. Eles sabem que a definição das coligações não foram feitas por mim, mas em um processo de discussão coletiva, que culminou com um formato acordado por todos os presidentes de partido. Nenhum partido ou candidato foi privilegiado ou menosprezado, buscamos que todas as coligações alcançassem o quociente eleitoral. Infelizmente a expectativa de votos não foi atingida, frustrando essa meta. Aos dois colegas reitero meu respeito e gratidão”.

Cabeça erguida

O próprio Zé Bedé (PT), ainda vereador, também questionou o teor da nota do Observatório: “Eu acompanhei todo o processo e concordei com a coligação PT/PC do B e PSDC. Na minha opinião, o motivo de não ter sido eleito nenhum petista para a próxima legislatura foi realmente a forte rejeição do partido no cenário nacional, que refletiu em quase todas as cidades do país, inclusive em Araras e na região. Mesmo nós tendo trabalhado muito e o Dr. Brambilla feito uma ótima administração, pagamos o preço dessa onda antipetistas. Acrescento ainda que respeito a decisão da população e deixo a Câmara com a consciência tranquila e do dever cumprido, porque realizei várias ações que beneficiaram a nossa população”.

TORPEDO

“É necessário ressaltar que o fato de ter sido indeferido o registro de candidatura do recorrente Pedro, pelas mesmas razões, no pleito de 2012, não interfere no julgamento ora em análise”.

Da desembargadora Marli Ferreira, citando em acórdão no início da semana que decidiu sobre o caso de Pedrinho Eliseu sem considerar o julgamento da candidatura dele, ocorrido em 2012