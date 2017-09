Viviane Raquel Andrade Graciolli, 33 anos, é formada em Serviço Social, mas descobriu na função de cerimonialista a realização profissional. Ela decidiu estar nos...

Viviane Raquel Andrade Graciolli, 33 anos, é formada em Serviço Social, mas descobriu na função de cerimonialista a realização profissional. Ela decidiu estar nos bastidores dos eventos e garantir a diversão e satisfação dos outros.

“Costumo dizer que o cerimonialista é o arquiteto do evento. Nele consta um investimento financeiro e emocional. Ouso até fazer um comparativo com uma grande orquestra sem maestro – não funciona! Toda a complexidade de detalhes que compõem um evento como casamento ou debutantes, exige um profissional capacitado. Eu sou os olhos e ouvidos dos noivos e tenho que estar preparada para conduzir todo o cronograma e protocolos que esse dia tão especial exige. A tarefa é árdua, mas ao final de cada evento sempre agradeço e me sinto motivada a encarar o próximo”, revelou ela.

Filha de Gerson e Olivia Andrade, a esposa de Anderson Graciolli, completa cinco anos de carreira em outubro. E tudo começou quando ela estava do outro lado do balcão – ela era a dona do evento.

“Me encantei por essa profissão nos preparativos do meu casamento em 2011. Senti a necessidade de um profissional capacitado no mercado da época e fui me profissionalizar. Saí do curso decidida a atuar. Depois fui convidada para ser madrinha do casamento de uma amiga e me ofereci para ser a cerimonialista, ela confiou e deu certo. Foi tudo perfeito, recebi muitos elogios dos fornecedores e dos convidados, me apaixonei e não parei mais!

Viviane, entretanto, faz questão de ressaltar que alcançar o sucesso nesta área depende de dedicação e resiliência.

“Nada é fácil porque a concorrência é ampla, mas sou exigente, detalhista, antenada nas novidades do mercado e sempre estou me capacitando, isso tem sido um diferencial importante”, finalizou ela.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Viviane Raquel Andrade Graciolli

Idade: 33 anos

Profissão: assessora e cerimonialista de eventos

Formação: graduada em Serviço Social

Viagem

Melhor já feita: Ilha Bela (meu paraíso)

Sonha fazer: Itália – Toscana

Uma dica de viagem: conheça o Brasil

Personalidade

O que te define: sonhadora

Defeito: sinceridade sem anestesia

Qualidade: coração bondoso e fazer as pessoas sorrirem

Sonho: igualdade e justiça social

Identidade

Família: meu bem maior

Saudade: familiares e amigos que foram morar com Deus

Mulher de coragem: minha mãe Olivia Andrade, que é meu espelho

Homem forte: Meu pai Gerson Andrade, tornou 7 filhos em cidadãos de bem

Visão Nacional

Política: escândalo total

Sociedade: sem regras, o “jeitinho” brasileiro sempre predomina

Quem melhor representa o Brasil: Deltran Martinazzo Dallagnol (jurista brasileiro)

Política local

Nome: Marcelo de Oliveira

Uma ação: Investir na Educação

Necessidade: Geração de emprego e renda

Araras

Uma escola: E.E. Judith Ferrão Legaspe

O que te agrada: as árvores (ipês em especial)

O que te incomoda: falta de educação no trânsito

Ponto preferido: Praça Barão de Araras e Parque Ecológico Gilbeto Ruegger Ometto

Cultura

Livro: Bíblia

Trilha sonora: Kenny G

Sessão pipoca: documentários e séries

Quem brilha: Marco Antônio Vila (historiador e comentarista do Jornal da Cultura)