“Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar”.

Carl Gustav Jung

Façam uma sondagem e vocês ficarão alarmados com o número de pessoas que não gostam do próprio nome; entre os insatisfeitos, tem gente que odeia a escolha de, digamos, terceiros, e, se fosse possível, integrantes do bloco dos inconformados entrariam no primeiro cartório que topassem e mudariam a causa da infelicidade recolhida.

Sim, um pequeno grupo de descontentes responderá com a fórmula menos escandalosa da falta de sinceridade: “você sabe que eu nunca havia pensado nisso?” A indiferente réplica, traduzida ao pé da letra, quer dizer “meus pais estavam de fogo quando me registraram”.

Nas últimas décadas os nomes dos filhos vêm sendo tratados pelos progenitores — argh! — como uma questão de Estado.

Na desembestada busca de felicidade para o pimpolho que acaba de chegar, pai e mãe — mais mãe do que pai, não me perguntem por quê — batem na porta da numerologia, pseudociência que mistura matemática com delírio astral.

O arrebatamento familiar causa a duplicação ou supressão de consoantes, no inexistente dígrafo ph com som de f, abolido do Português com a reforma ortográfica, vejam só, de 1911, e, como não, na hemorragia criativa responsável por nomes como Pabbllo, Jorge Ben Jor, Khattarina e eteceteras igualmente palavrosos.

O mundo está repleto de pessoas que acreditam piamente que Johão será mais sortudo do que João, que Sophia será mais feliz do que Sofia e que se Rafael chamasse Raphael, ganharia muito mais que os 200 bilhetes de loteria que João Alves de Almeida, aquele deputado que liderava os anões do orçamento, jurou ter abocanhado.

Dizem que gosto não se discute. Razões à parte de quem disse pela primeira vez essa cavilosa meia-verdade, dona prudência recomenda ir devagar com o andor quando chega o momento de escolher o nome do novo habitante do planeta.

“A moda”, dizia Oscar Wilde, “é uma variação tão intolerável do horror que tem de ser mudada de seis em seis meses”. A irônica observação é um alerta, quando não uma ótima pista, no sentido de que os corajosos fujam do modismo como o diabo da cruz.

O Corifeu, por exemplo, amaldiçoava até a quinta geração da família por se chamar Corifeu. Corí, apelido pelo qual sempre foi conhecido na praça, foi incapaz de domesticar sua revolta, uma revolta eternamente embrulhada em palavrões toda vez que instado a explicar a origem de tão coruscante prenome.

“Judas Tadeu é um santo, o santo das causas impossíveis; o Judas traidor chamava-se Judas Iscariotes, entendeu?”, explicava Judas Tadeu àqueles que confundiam Jesus com Genésio. Invariavelmente arrematava: “Sinceridade? As brincadeiras não me incomodam, o que me surpreende é a falta de criatividade nessas gozações todas”.

Esse o ponto. O rapaz colocava no tabuleiro onde se desenrola o jogo da vida, um descortínio de Jung: “Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolho me tornar”.

Judas Tadeu integrava a turma da fuzarca, e como bem o conheci, afianço-vos que o descuido de sua mãe e a desatenção do responsável pelo cartório do registro civil alimentaram anos a fio um caso insolúvel de bullying, isso quando a violência física ou psicológica contra uma pessoa não era assim rotulada.

Enfim, e em pouco inspirada paráfrase do Poema Enjoadinho, de Vinicius de Moraes, penso que nomes…Nomes? Melhor não tê-los! Mas se não os temos como sabê-los?

Não digo que amo de paixão meu nome, apenas que gosto dele com a sobriedade necessária ao manejo da gratidão, visto quer, segundo consta, houve uma espécie de conclave familiar para escolhê-lo.

E a escolha recaiu no nome de um professor dos meus irmãos mais velhos, o professor Milton Almeida Magalhães, filho do filósofo Francisco Teive Almeida Magalhães, o que muitíssimo me orgulha.

