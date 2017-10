No topo A edição desta semana da revista “France Football” estampou em sua capa uma lista de 12 prodígios do futebol com dois brasileiros:...

No topo

A edição desta semana da revista “France Football” estampou em sua capa uma lista de 12 prodígios do futebol com dois brasileiros: Gabriel Jesus, do Manchester City, e Vinicius Júnior, revelado pelo Flamengo e negociado com o Real Madrid para se transferir a partir de julho de 2018. Ao lado dos dois, aparecem outros titulares em grandes times europeus, como Donnarumma, do Milan, Mbappé, do Paris Saint-Germain, Dele Alli, do Tottenham Hotspur, Sané, meia do Manchester City, e Dembélé, do Barcelona.

Só no Brasil

Após vitória sobre o Interporto por 2 a 0 no último sábado, em partida válida pela volta da final do Estadual Sub-19, o Capital comemorou a conquista do bicampeonato no escuro. A cerimônia de premiação, que ocorre geralmente depois do apito final do árbitro, foi realizada no escuro após descobrirem um furto na fiação dos refletores. Com os refletores apagados no Estádio Nilton Santos, a comemoração no gramado foi improvisada e feita com a ajuda de um carro com farol ligado e a lanterna de celulares. A Prefeitura de Palmas, administradora do estádio, por meio de nota, informou lamentar o ato de vandalismo.

É tetra

A festa de Lewis Hamilton pelo quarto título mundial de Fórmula 1 parou nos Estados Unidos. Após assegurar a conquista como o nono lugar no GP do México, ele viajou com a família na noite deste domingo em um jatinho particular rumo a Miami, onde festejou a conquista em uma boate local. Toda a comemoração foi devidamente registrada através das redes sociais do piloto.

Parece o Brasil

No último fim de semana não houve futebol no Uruguai. A oitava rodada do campeonato. prevista para o último final de semana, foi adiada. E há de não retornar tão cedo, em razão do movimento de centenas de jogadores que tentam barrar a extensão do contrato dos direitos de transmissão do futebol local até 2032. Os jogadores criaram um grupo chamado “Más Unidos que Nunca”, algo parecido com o que foi o Bom Senso FC no Brasil. Ele alega que o produto do futebol é sub-valorizado, e que os clubes são cúmplices do que eles consideram um monopólio nas mãos de Tendfield, empresa que praticamente comanda o esporte uruguaio.