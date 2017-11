No reino da hipocrisia

Durante a semana, o ministro da Justiça Torquato Jardim declarou que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o secretário de...

Durante a semana, o ministro da Justiça Torquato Jardim declarou que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, não controlam a PM (Polícia Militar) carioca. E mais: para ele, o comando da PM no Rio decorre de “acerto com deputado estadual e o crime organizado.” Sem papas na língua, o ministro disse ao colunista Josias de Souza (Uol) que “comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio.”

As declarações de Torquato irritaram a alta cúpula política carioca, que se indignou a respeito de acusações “generalistas” cobrando que o ministro prove o que indicou.

A bem da verdade é que as declarações do ministro em nada soaram estranhas – elas apenas repercutiram por se tratar ele de um representante do governo federal ponderando algo que, politicamente, não se pondera. É algo que “todo mundo sabe e ninguém diz”.

A situação no Rio é calamitosa e se as declarações de Torquato não foram nada polidas. Ao menos foram realistas, mesmo que cercadas de um exacerbado simplismo. E isso gerou um certo cinismo desenfreado em parte da cúpula política carioca para que o ministro dê “nome aos bois”, quando se sabe que o quê Torquato quis dizer é óbvio: a situação no Rio não teria chegado ao ponto que chegou se não fosse omissão ou conluio de nomes ligados ao governo – tanto atual, quanto passados. Afinal, em diversos territórios cariocas a notícia de conhecimento público é que o Estado não entra. E não pode entrar.

É claro que esse controle paraestatal não nasceu do dia para a noite, e não resulta somente da omissão de investimentos públicos em comunidades carentes. Em algum momento policiais, juízes, governadores, prefeitos, vereadores, secretários estaduais e municipais, ou “alguém influente” contribuiu, mesmo que sendo omisso, para que o crime conseguisse construir barreiras simbólicas tão concretas.

Por isso a declaração de Torquato Jardim não é descabida, mesmo que superficial. Ela contextualiza como a corrupção e o tráfico de drogas, somados, são ingredientes certos para que o Rio tenha saído do controle estatal.

Quando o ministro cita atos criminosos relacionados ao comando da PM no Rio, ele acaba mesmo sendo generalista, mas não o faz “à toa”. Torquato dá sinal claro: não é que todos os comandantes e toda a Polícia Militar daquele estado estejam em acertos ilegais, mas nomes fortes talvez participem de acertos escusos. Aliás, quem não ouve recorrentemente notícias de milicianos (no contexto negativo da palavra) envolvidos com o crime naquele estado? Afinal, se não houvesse resquício de crime contaminando a administração estatal, o crime organizado teria força para tamanho controle?

O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse estar “perplexo” e que “aguarda provas” do ministro sobre as acusações de que a Polícia Militar do Rio teria associação com o crime organizado. Mas, não por acaso, o deputado não se mostra nada perplexo com a situação calamitosa do estado que o elegeu.

Não sejamos hipócritas: Maia não se sentiu perplexo com o que Torquato falou, e Torquato não falou nada que já não fosse de conhecimento público. É pena que tenha demorado tanto tempo para que um ministro de Estado desse uma declaração desta natureza. E um dos itens que sempre aparecem no topo das pesquisas, como maior preocupação da população, é em relação à segurança pública. A expectativa agora é que os nossos governantes tenham sensibilidade o suficiente para que seja dado um basta nessa situação, e trabalhem em sintonia para diminuir a alarmante taxa de criminalidade em nosso país.