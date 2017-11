Nó da zona azul não desata

A nova zona azul completou um mês de operação na última quinta-feira (2), mas o sistema ainda carece de melhorias, principalmente pela falta de...

A nova zona azul completou um mês de operação na última quinta-feira (2), mas o sistema ainda carece de melhorias, principalmente pela falta de informação da Prefeitura para os motoristas, além da ausência de sinalização.

Algumas ruas ainda seguem sem placas indicativas, e não orientam o usuário sobre a obrigatoriedade do tíquete para estacionar. É importante lembrar que o pagamento passou a ser obrigatório no dia 2 de outubro, após um período de testes em setembro.

Mesmo transcorridos dois meses – entre testes e início da cobrança – ainda há pontos falhos e que provocam dúvidas nos motoristas. Muitas ruas que estavam previstas dentro do mapa da zona azul ainda não receberam a instalação das placas de sinalização.

Exemplos das ruas Santa Cruz, trechos da Nunes Machado, e até áreas próximas à antiga Delegacia do Município, no cruzamento da ruas Chico Pinto e Tiradentes.

Na região do Hospital São Luiz, onde existe a zona verde – que permite tempo maior para estacionar o veículo (até 4 horas) – a situação não é diferente. Com isso, tornou-se recorrente relatos de motoristas que estacionam nessas ruas, e ao retornar para o veículo encontram o ACT (Aviso de Cobrança de Tarifa), que é de R$ 10.

A situação é de conhecimento da própria Segurança Pública, que já informou recentemente não ter aplicado multas e nem exigido o pagamento da regularização para veículos que estacionarem nessas ruas ainda sem sinalização. Mesmo que o GCM (Guarda Civil Municipal) coloque o ACT – não obrigatório – e o motorista pague o aviso, a pasta promete que o munícipe poderá solicitar ressarcimento do valor.

O assunto é abordado de forma transparente pelo secretário Moisés Furlan, que inclusive citou as ruas em que faltam as placas. Porém, para o cidadão que usa o sistema, prevalece a insegurança e fica a dúvida sobre os locais onde não existe a obrigatoriedade de pagamento do estacionamento – o que pode gerar muita dor de cabeça.

Se o poder público está falhando no cumprimento do que é previsto pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), como aplicar a fiscalização de forma correta e coerente? Outra reclamação constante é sobre o tempo de tolerância para colocação do tíquete, que pela lei da Nova Zona Azul é de 10 minutos.

Munícipes dizem que o tempo demandado para encontrar um estabelecimento comercial para comprar o tíquete extrapola, muitas vezes, os 10 minutos tolerados. Resultado: o ACT é emitido, e muitos precisam pagar os R$ 10.

Ontem (3), a Secretaria Municipal de Segurança Pública anunciou mudanças e readequações no sistema. A principal, que pode facilitar, e muito, a vida do motorista é a volta de alguns parquímetros, que serão instalados em seis pontos.

Com isso, além dos 63 pontos de venda autorizados e do aplicativo, o motorista também contará com os aparelhos. Outra medida é a ampliação do número de vagas de 15 minutos com o pisca-alerta aceso – conhecidas como zona branca. Serão criadas mais 15 nos próximos dias.

É compreensível que a adoção de um novo sistema requeira tempo – tanto para o poder público como também para os munícipes. Porém, a Segurança Pública não pode prescindir em melhorar o planejamento e agilizar a solução dos problemas levantados, diminuindo assim a insegurança da população sobre possíveis cobranças por falta de informação.