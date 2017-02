No ar… Assim como fazia o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) às sextas-feiras, o atual prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) também tem um programa próprio na...

No ar…

Assim como fazia o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) às sextas-feiras, o atual prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) também tem um programa próprio na Rádio Clube Ararense. A estreia do “Programa do Prefeito” foi ontem, das 11h às 12h, na mesma emissora que Brambilla também tinha contrato. No mesmo estilo, respondendo indagações da população ou explicando medidas adotadas como prefeito. A diferença é que a fala de Pedrinho vai ao ar na Clube e também na Tropical FM, em cadeia. A apresentação é do radialista Cláudio Júnior.

Clima amistoso

Quem acompanhou as duas primeiras sessões da Câmara de Araras em 2017 percebeu que a intenção do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e do pai dele, o presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), tem tido resultados positivos aos olhos de ambos dentro da Câmara. A ideia de Pedrinho e Pedrão é manter a Casa de Leis em clima harmônico com o Executivo, e até por isso não se viu embates entre vereadores de situação e oposição. Jackson de Jesus (PROS), que era tido de oposição, parece ter se alinhavado ao grupo de Pedrinho. José Roberto Apolari (PTB), deixa ainda mais evidente esse alinhamento, ao ser indicado como líder de governo na Câmara – ou seja, o representante do Poder Executivo na Casa. Deise Olímpio (PSC) também tem adotado tom amistoso, e até o experiente vereador Francisco Nucci (PR) tem feito elogios quando tem indicações atendidas (mesmo aparentando ser o único realmente de oposição ao governo). O vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede) chegou até a elogiar a falta de briga política na Câmara em sessão desse mês. Agora é aguardar por quanto tempo deve perdurar a paz…

Economizar é preciso

O presidente da Câmara e vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) criticou na sessão do início da semana o atual modelo de recolhimento de entulho na cidade. O presidente e pai do atual prefeito não citou valores, mas reforçou a existência de um alto custo para manter o serviço – e que poderia ser utilizado em outras áreas. “A Prefeitura de Araras não pode continuar despendendo a alta soma que despende anualmente para o recolhimento de entulhos”, citou Pedrão, que lembrou que esse dinheiro seria melhor aplicado na Educação e Saúde. O presidente ainda conclamou aos vereadores a estudarem o assunto e disse que quer que a Prefeitura gaste menos com isso. Mesmo assim Pedro recuou na postura forte e garantiu: não quer que a Prefeitura deixe do dia para noite de fazer o recolhimento.

Parada de emergência

O vereador Carlos Jacovetti (Rede) sugeriu que o município padronize para todas as farmácias da cidade placas das vagas defronte os estabelecimentos. O vereador quer que as paradas de 15 minutos sejam demarcadas como “vaga emergencial”, e não “vaga livre”. O vereador e médico Francisco Nucci (PR) disse que “emergência se faz em pronto-socorro, se faz em hospital”. Nucci conta que já viu até parada de emergência em pedicure e deixou claro que “emergência é risco de vida”. Jacovetti disse que como parte das farmácias da cidade têm paradas de emergência, as outras farmácias teriam o mesmo direito. Romildo Borelli (PSD), proprietário de farmácia, defendeu as vagas, mas prioritariamente para idosos. Aparentemente nenhum edil se opôs a ideia, que acaba privilegiando esse tipo de comércio.

Castagna no Jurídico

Há quem diga que a cadeira na direção Jurídica da Prefeitura de Araras estava guardada para o advogado Alexandre Castagna, muito próximo ao prefeito Pedrinho Eliseu (ambos são sócios em um escritório de advocacia). Contudo, Castagna teria ficado impossibilitado de assumir a vaga, e por isso ganhou força o nome de José Carlos Martini Júnior para ocupar o posto, passando então o cargo de Martini, até então diretor na Câmara, a ficar vago – dando possibilidade de se ocupar a vaga deixada por ele na Câmara para outro advogado, Antônio Martins. O troca-troca envolvendo diretorias da Câmara e secretarias da Prefeitura só foi possível devido a evidente proximidade de Legislativo e Executivo. Numa só tacada foram envolvidos três nomes, alocados em três cargos diferentes nos dois poderes.

Cotado e contratado

A indicação de José Carlos Martini Junior ao cargo de secretário de Assuntos Jurídicos surpreendeu muita gente, mas nos bastidores há quem garanta que ele foi cotado por diversas semanas para o cargo. O nome de Martini, segundo fontes distintas ouvidas por esta coluna, teria sido indicado pelo vice-presidente da Câmara, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), que mantém boa relação com o governo de Pedrinho Eliseu (PSDB). Martini já era diretor na Câmara. Hoje ao lado de Pedrinho, ele é lembrado por ter defendido o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) e Jacovetti (na época, candidato a vice pelo PSDC), mas há algum tempo Martini teria se afastado de Brambilla. Ele teria saído da Prefeitura de Araras para ir para Leme, trabalhar com o então prefeito Paulo Blascke (PT). A aproximação entre Martini e Blascke teria ocorrido com o apoio de Brambilla, mas o novo secretário teria se afastado do ex-prefeito e mantido proximidade com o ex-vice-prefeito, Carlos Jacovetti.

Boas intenções

A Guarda Municipal e a Polícia Militar têm realizado operações em diversos pontos da cidade. Destaque para a Praça Barão de Araras, local cujas operações serviram para coibir uso de entorpecentes, atos de vandalismo e furtos. Idealizadas pela Guarda e com o apoio da Polícia Militar, as operações desse tipo, realizadas no mês de fevereiro, têm tido bom respaldo da população. “Foi uma resposta para o aumento dos relatos de furtos e presença de usuários de drogas na área, além de brigas e tumultos”, chegou a declarar o secretário de Segurança Moisés Furlan. De fato a praça Barão conta com problemas do tipo há um bom tempo, e o trabalho da Polícia e da Guarda são plausíveis, mas não esgota o assunto. Menores de idade são vistos no local praticando atos de vandalismo e até usando drogas, segundo alguns moradores, e um trabalho de assistência social e até do Conselho Tutelar – que tem conselheiros remunerados para isso – também precisa ser realizado.

Marcelo na base

Marcelo de Oliveira (PRB) ainda não deixou claro se será base aliada de Pedrinho na Câmara ou oposição. Há quem diga que sua entrada na base pode não acontecer, mas aparentemente ambos os grupos têm conversado freqüentemente. Curiosamente, Marcelo liderou o grupo que se opôs à presidência de Pedrão Eliseu na Câmara. Passadas as eleições, há quem diga que a aproximação dele com o Executivo aumenta a cada semana.

TORPEDO

“O Estatuto foi aprovado, mas os cargos não foram criados”

Do secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, ao explicar que mesmo com a criação do Estatuto da Guarda de Araras, a norma não pode ser posta em prática por falta de alteração na lei que determina a criação de cargos da administração municipal