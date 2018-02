No apagar das luzes: Fazenda realiza audiência em data limite; Saúde também apresenta balanço

As Secretarias municipais da Fazenda e da Saúde realizam na próxima semana suas respectivas audiências públicas para que mostrem à população o balanço de...

As Secretarias municipais da Fazenda e da Saúde realizam na próxima semana suas respectivas audiências públicas para que mostrem à população o balanço de suas ações em 2017.

Ambos os eventos ocorrem na Câmara Municipal e seguem o que determina a lei. Conforme norma federal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. Ou seja, o prazo limite, de acordo com a lei, para a audiência, é justamente 28 de fevereiro.

E foi justamente para o último dia permitido que foi marcada a Audiência Pública da Secretaria Municipal da Fazenda: 28 de fevereiro de 2018, quarta-feira.

A audiência está marcada para as 19h nas dependências do Plenário ‘Bruno Moisés Baptistella’, para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Relativas à Gestão Fiscal – 3º quadrimestre/2017 e Execução Orçamentária – 6º Bimestre/2017 e deve ser conduzida pelo próprio Secretário Municipal da Fazenda José Luiz Corte.

Já a Secretaria Municipal Da Saúde comunica que “dando cumprimento ao que determina o artigo 12 da Lei Federal nº. 8.689, de 27 de julho de 1993, será realizada uma audiência pública” no dia anterior, em 27 de fevereiro, às 18h, também nas dependências do Plenário da Câmara de Araras, na Avenida Zurita, 181. A Saúde vai “prestar contas correspondente ao 3º quadrimestre de 2017” e a audiência deve ser conduzida pelo Secretário Municipal da Saúde Luiz Emílio Salomé

Segundo a Câmara será feita a transmissão ao vivo pelo site do Poder Legislativo no www.araras.sp.leg.br. Quem preferir pode assistir pessoalmente a audiência – e até mesmo realizar questionamentos.