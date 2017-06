Nível de atividade da indústria avança 0,3% em abril

O Indicador de Nível de Atividade da Indústria registrou avanço de 0,3% em abril, na série sem influência sazonal. É o que aponta...

O Indicador de Nível de Atividade da Indústria registrou avanço de 0,3% em abril, na série sem influência sazonal. É o que aponta os dados da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), divulgados nesta quinta-feira (1º). O índice acompanha o total de vendas reais, as horas trabalhadas na produção e o nível de utilização da capacidade instalada da indústria de transformação paulista, que apresentaram também variação positiva de 0,3%, 0,6% e 0,8 pontos percentuais, respectivamente. Em Araras o crescimento no número de contratações formais no setor também comprovam a recuperação da indústria na cidade.

Os dados registrados pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Em 18 setores divulgados, três tiveram destaque. O de borracha e material plástico registrou elevação de 0,6% em abril, na série com ajuste sazonal. As horas trabalhadas na produção recuaram 0,6%, vendas reais subiram 2,2% e o nível de utilização da capacidade ficou em 0,1 ponto percentuais.

O indicador de celulose e papel cedeu 0,3%. As horas trabalhadas na produção recuaram 3,6%, vendas reais subiram 1,7% e o nível de de utilização da capacidade avançou 0,3 pontos percentuais. Já para os minerais não metálicos houve recuo de 0,9%. As vendas reais subiram 1,9%, o total de horas trabalhadas na produção e o nível de utilização da capacidade recuaram 2,1% e 1,9 pontos percentuais, respectivamente.

Porém o INA fica no campo negativo (-6,3%) quando considerada a variação sem ajuste sazonal para o mês, que foi influenciado pela menor quantidade de dias úteis. No acumulado em 12 meses, o dado computado também segue em queda (-6,5%).

IBGE também apontou avanço

De acordo com o IBGE, a produção industrial também avançou 0,6% em abril em comparação ao mês de março, no melhor resultado para o mês desde 2013, quando o indicador cresceu 0,9%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (2) pelo instituto.

Nos últimos 12 meses encerrados em abril, o indicador continuou a trajetória, saindo de um resultado negativo de 9,7%, em junho do ano passado, para o atual recuo de 3,6%. De janeiro a abril, a produção industrial acumula queda de 0,7%, resultado bem superior à redução de 10,3% registrada no mesmo período do ano passado.

De acordo com a pesquisa, 13 dos 24 ramos pesquisados tiveram avanços no mês. Entre os principais resultados estão os dos setores farmoquímicos e farmacêuticos (+19,8%), equipamentos de informática (+6,7%), móveis (+8,8%), veículos automotores (+3,4%) e máquinas e equipamentos (+4,9%).

Entre as grandes categorias econômicas, em abril frente a março, o principal crescimento foi registrado na produção de bens intermediários, com avanço de 2,1%, e bens de consumo, com uma alta de 1,9%. O segmento de bens de capital subiu 1,5% no período, revertendo parte da queda assinalada no mês anterior.

Araras

Em Araras um forte indicador de recuperação da indústria na cidade foi o número expressivo de contratações com carteira assinada que o setor registrou no mês de abril, segundo dados do Caged (Cadastro de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho.

O setor da indústria em Araras gerou cinco vezes mais empregos em abril, se comparado a março deste ano. O saldo de empregos com carteira assinada no mês foi de 457, resultado de 659 admissões e 202 demissões. Em março o saldo do setor na cidade havia sido +85.

Fenômeno a ser comemorado, se comparado o desempenho de Araras com cidades da região, já que apenas Cordeirópolis, Leme e Limeira conseguiram gerar mais empregos que demissões no mês passado, +34, 116 e 228 respectivamente, enquanto negativaram Conchal (-28), Pirassununga (-32) e Rio Claro (-177).