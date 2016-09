Ninguém avisou que um dia ia doer

“Também a dor tem suas hipocrisias”. (Machado de Assis) Meu primeiro professor de filosofia chamava-se Inácio, era frade franciscano, gostava de futebol e...

Meu primeiro professor de filosofia chamava-se Inácio, era frade franciscano, gostava de futebol e era fumante incorrigível, prática que consumava utilizando uma engenhoca de arame em forma de 8.

O dispositivo funcionava assim: o aro maior ficava preso em seu dedo indicador; no aro menor ele colocava o cigarro. Bingo. Os dedos do frade, ao contrário dos dedos dos fumantes crônicos, não eram encardidos daquele amarelo-vício característico dos dependentes de nicotina.

Juntem-se a tais particularidades a calma, o enorme capital intelectual e o inconfundível sotaque piracicabano, e eis um retrato ¾ do inesquecível professor.

Certa manhã ele pediu que escrevêssemos em uma folha de caderno uma descoberta do homem que, ao nosso juízo, podia ser considerada como a mais importante para a humanidade.

Escrevi curto e grosso: o analgésico.

As opiniões recolhidas em classe renderam interessantes discussões nas aulas que se seguiram; frei Inácio solicitava ao opinante que expusesse as razões da escolha, pedagogia que punha os miolos da rapaziada para funcionar.

Tantos dias idos e vividos e não mudei de opinião. Outrora e agora, lá e aqui, chova ou faça sol continuo achando que o analgésico vai para o trono das invenções que têm retardado o advento do apocalipse no mundo.

Dor de cabeça, de barriga, dor na coluna, dor no calo e no joanete, cólica renal, o que seria de nós, pobres e tolos mortais, sem um comprimidinho de uma droga analgésica específica para mandar essas dores para as juntas que as pariram?

O analgésico já evitou guerra. Também já facilitou as coisas para algumas descobertas científicas e, acreditem, até salvou milhões de casamentos nesse mundo afora, motivo pelo qual coloco-o no topo do ranking de invenções absurdamente interessantes para a humanidade.

Tendo em vista que espremi três testemunhos de defesa do analgésico no parágrafo anterior, passo a reforçar minha tese.

Eu disse que essa notável e intrigante invenção que reduz a percepção da dor já salvou milhões de casamentos do naufrágio nesse mundão de Deus.

Pois bem. Assim que as farmácias começaram a vender analgésicos, aquela conhecida desculpa contida na frase “Benhê, hoje não, estou morrendo de dor de cabeça” — também a dor tem suas hipocrisias —, não cola mais. Definitivamente não.

Prossigo. A história daquele ditador que, no auge de uma enxaqueca cismou de invadir o país vizinho, é só não o fez porque seu médico enfiou-lhe goela abaixo uma cartela de mesilato de diidroergotamina, si non è vero è bene trovato.

Finalmente, acho muitíssimo improvável que alguém — aqui me refiro aos operadores das ciências — consiga somar dois mais dois padecendo a dor provocada, por exemplo, por uma cólica renal.

A dor, poetou Walter Franco, é canalha.

Essa constatação inspirou-o na composição de uma música interessante, propositadamente intitulada Canalha. Embora a dor a que ele se refere na letra não seja propriamente a dor física, a composição é do tipo “obra aberta”, de modo que sua transcrição não traz nenhum inconveniente:

“É uma dor canalha/ Que te dilacera/ É um grito que se espalha/ Também pudera/ Não tarda nem falha/ Apenas te espera/ Num campo de batalha/ É um grito que se espalha/ É uma dor/ Canalha”.

Ora, como sem contraponto nem o universo que nos submete existiria, ninguém melhor do que Paulo Leminski para, com o poema Dor Elegante, dar os trâmites por findos:

“Um homem com uma dor/ É muito mais elegante/ Caminha assim de lado/ Como se chegando atrasado/ Chegasse mais adiante.

Carrega o peso da dor/ Como se portasse medalhas/ Uma coroa, um milhão de dólares/ Ou coisa que os valha.

Ópios, édens, analgésicos/ Não me toquem nessa dor. Ela é tudo o que me sobra/ Sofrer vai ser minha última obra”.

Bom dia!.