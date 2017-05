Nestlé investe R$ 45 milhões em Centro de Tecnologia em Araras

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (24), a empresa Nestlé anunciou a transferência de seu Centro de Tecnologia e Qualidade, atualmente...

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (24), a empresa Nestlé anunciou a transferência de seu Centro de Tecnologia e Qualidade, atualmente localizado em São Paulo, para Araras.

O laboratório passará a funcionar na fábrica local da Nestlé e DPA (joint-venture entre Nestlé e Fonterra). Para implantação, modernização e ampliação do novo Centro estão sendo investidos R$ 20,2 milhões e mais R$ 25 milhões em equipamentos de última geração, um investimento total de R$ 45,2 milhões.

De acordo com a multinacional, o investimento faz parte da estratégia da empresa de contar com um pólo de tecnologia em Araras. A previsão é de que o laboratório comece a funcionar a partir de novembro deste ano. O local terá 1.500 m² de construção e será responsável pela análise microbiológica e físio-química de alta precisão.

“Este laboratório é responsável por auxiliar no desenvolvimento de produtos e garantir a precisão daquelas informações nutricionais que você encontra no rótulo dos produtos, como: quantidade de nutrientes. No caso da nova linha sem lactose, por exemplo, ajudamos a garantir uma metodologia analítica que garante a segurança deste produto”, explicou Frede Politi, responsável por coordenar a implantação do Centro em Araras.

O Novo Centro de Tecnologia, segundo a Nestlé, vai gerar 40 empregos diretos, podendo ser acrescido de mais 10, quando houver expansão do mercado, além de empregos indiretos. “Estes empregos não são empregos básicos, são vagas para pessoas altamente qualificadas. Serão contratados especialistas, como: bioquímicos, técnicos em alimentos e outros. Este laboratório ainda vai permitir seguir com o recrutamento de jovens que já é uma prática de empresa”, disse Donir Costa, gerente da fábrica de Araras.

A mudança do atual laboratório de Tecnologia e Qualidade para a nova sede em Araras considerou as características da cidade e visou ampliar a atual capacidade de atendimento, permitindo mais agilidade nos processos internos, maior oferta de portfólio analítico, uma melhor integração com a operação fabril da Nestlé e eficiência de custos. “Com mais de 25 anos de laboratório no Brasil, este centro precisava ser modernizado para fortalecer, inclusive a marca. Então pensou-se em um local para trazer o Centro e surgiu Araras. Isto porque já temos uma fábrica exportadora aqui e temos mão de obra qualificada”, disse Donir.

No Brasil, o Centro realiza aproximadamente 200 mil análises microbiológicas e físico-químicas por ano, trabalhando em conjunto com os laboratórios de qualidade instalados em todas as 31 fábricas da Nestlé no País, além dos postos de recebimento de leite utilizados pela empresa, fornecedores parceiros (co-manufacturers), além de ser responsável pelas análises de qualidade de café na Nestlé.

A nova operação em Araras irá potencializar também a oportunidade de negócios para o laboratório no Brasil e na América Latina. Atualmente, além de atender o mercado brasileiro, a unidade já presta serviços para países como: Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, Peru e México. A partir da inauguração da nova sede terá também capacidade para atender novos mercados no continente.