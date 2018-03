Nestlé inaugura Centro de Tecnologia Analítica de Qualidade em Araras

Instalações receberam investimento de R$ 23 milhões e contam com tecnologia analítica de última geração e profissionais altamente qualificados; objetivo é ampliar a capacidade...

A Nestlé Brasil inaugurou hoje seu novo Centro de Tecnologia Analítica de Qualidade – NQAC (Nestlé Quality Assurance Center) em Araras. Com investimento de R$ 23 milhões, a unidade ampliará em 10% a atual capacidade de atendimento de análises.

O NQAC Brasil faz parte de uma rede global de Centros de Qualidade da Nestlé, que inclui 24 laboratórios ao redor do mundo, responsáveis pela realização de análises microbiológicas e físico-químicas para controle de qualidade de matérias-primas, embalagens, produtos finalizados e amostras ambientais. Também realizam análises de composição para aferir o conteúdo nutricional informado nos rótulos dos produtos, como no caso de substâncias adicionadas (vitaminas e outros nutrientes).

Centro de Excelência em Araras

A Nestlé está presente em Araras desde 1921, quando inaugurou sua primeira fábrica no Brasil. Desde então, a região se tornou um polo de excelência e referência da companhia, seja na produção fabril, como em tecnologia e até na formação de pessoas. “Araras conta com um hub de engenharia da Nestlé Brasil, com equipe altamente especializada, que contribui diretamente para a alta performance em toda cadeia de produção, desenvolvimento e inovação da Nestlé no país”, destaca o Head da área Técnica da Nestlé Brasil, Luis Garcia. Atualmente, a cidade conta com fábricas da Nestlé para produção de Nescafé solúvel e achocolatado em pó Nescau que, em 2017, atingiu volume de produção de 130 mil toneladas.

Em Araras também opera uma unidade da DPA (joint-venture da Nestlé e Fonterra) para produção de refrigerados, além de um Centro de Distribuição, que juntos empregam mais de 2.100 colaboradores. A instalação do NQAC é mais um passo na consolidação da cidade como um grande centro de excelência da Nestlé Brasil, inclusive na qualificação de pessoas. “Por ser uma fábrica de alta complexidade, em porte, volume de produção e tecnologia, Araras se tornou um ponto de capacitação de profissionais da companhia”, reforça o gerente do NQAC Brasil, Frede Politi.

Ampliação de negócios

A nova operação irá potencializar a oportunidade de negócios para o NQAC no Brasil e na América Latina. Além de atender o mercado brasileiro, a unidade exporta produtos para mais de 40 países – entre eles, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile e Peru, além do Canadá e países do Leste Europeu. A partir da inauguração da nova sede, o NQAC terá também capacidade para atender novos mercados no continente e expandir os serviços para fornecedores de insumos das unidades.

Centro tecnológico de primeira linha

O NQAC Brasil possui atualmente um dos mais avançados centros tecnológicos do país para análises microbiológicas e físico-químicas de alta precisão, utilizando métodos com tecnologia de ponta, como espectrometria de massas, que possibilita a detecção de mais de 600 compostos de pesticidas e drogas veterinárias, garantindo a segurança e cumprimento com os requisitos legais das matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos. O NQAC também está apto a detectar e quantificar organismos geneticamente modificados em alimentos, técnica ainda disponível em poucos laboratórios no Brasil.

A complexidade do processo exige que o trabalho seja conduzido por uma equipe de profissionais de alto nível técnico, composto por doutores em Química Analítica e Ciência dos Alimentos, além de mestres em Química, Tecnologia de Alimentos e Microbiologia de Alimentos, graduados em instituições de ensino de referência em suas áreas. Os profissionais também passam periodicamente por atualizações no centro de pesquisas Nestlé Research Center (NRC), localizado em Lausanne na Suíça.

No Brasil, o NQAC realiza cerca de 200 mil análises microbiológicas e físico-químicas por ano, atuando em conjunto com laboratórios de qualidade instalados em todas as 31 fábricas da Nestlé no País, além dos postos de recebimento de leite utilizados pela empresa, fornecedores parceiros (co-manufacturers) e o NQCC (Nestlé Quality Control Center), responsável pelas análises de qualidade de café na Nestlé.

Certificação

Segundo a Nestlé, todos os laboratórios do NQAC são acreditados pela ISO 17025, em conformidade com os mais altos padrões internacionais de competência para laboratórios de ensaio e calibração. No Brasil, é auditado também pelo Inmetro e possui todas as certificações necessárias para garantir resultados rápidos e confiáveis, em linha com critérios utilizados também por laboratórios governamentais.

Segundo a empresa, as novas instalações do NQAC em Araras seguem padrões sustentáveis globais para a redução do consumo de água e energia. Será a primeira unidade da Nestlé Brasil com a certificação LEED (Leadership for Energy and Environmental Design) – selo de referência em construções verdes que tenham economia de energia, emissões de carbono e consumo consciente de água e outros recursos naturais – e o primeiro NQAC do mundo com a esta chancela.

Ações sustentáveis do Centro de Tecnologia

· Fachada em vidro para refletir melhor a luz solar, com aproveitamento mais eficiente do recurso natural;

· Aplicação de revestimentos e telhados antirreflexo;

· Lâmpadas LED com baixo consumo de energia, além de sensores de presença, que acendem automaticamente e desligam no momento em que não há mais colaboradores na unidade;

· 40% de redução no consumo de água potável devido à troca de equipamentos hidrossanitários, entre outras iniciativas;

· Sistema de ar condicionado resfriado com água gelada, o que garante maior eficiência e menor consumo de energia.