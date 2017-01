Nestlé demite cerca de 50 funcionários da DPA de Araras

A empresa multinacional Nestlé demitiu no início desta semana cerca de 50 funcionários da fábrica DPA (Dairy Partners Americas) de Araras. Os números não...

A empresa multinacional Nestlé demitiu no início desta semana cerca de 50 funcionários da fábrica DPA (Dairy Partners Americas) de Araras. Os números não foram confirmados pela companhia, mas a Tribuna apurou que as demissões correspondem à cerca de 4% do quadro total de funcionários da unidade, que hoje é composto por pouco mais de mil colaboradores.

Tribuna também confirmou junto ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Araras e Leme, Hélio Ramos Costa, que o número de rescisões chegou a 50. O Sindicato ainda confirmou que, dos 50, pelo menos 5 já eram aposentados e parte dos que não eram já haviam entrado em acordo com a empresa para a demissão.

A DPA vai manter os pagamentos de vales-alimentação dos trabalhadores desligados por três meses e ainda manterá, pelo mesmo período, o convênio médico desses trabalhadores.

Tribuna apurou que a produção da DPA caiu pelo menos 17% nos últimos meses, o que motivou as demissões. Há relatos de maquinário que está parado dentro da fábrica pela primeira vez em décadas.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação informou que as homologações das demissões foram feitas na última segunda-feira (9). O presidente Hélio Costa ainda admitiu que o sindicato liderado por ele negociava para tentar mitigar os cortes. “O Sindicato negociou por três meses com eles”, reforçou. Segundo o presidente, a situação ainda é preocupante. “Vamos esperar que isso pare, mas se a produção continuar a cair não sabemos o que vai acontecer”, lamentou. Hélio ainda confirmou que somente na última semana, além dos desligamentos da DPA, o setor alimentício em Araras teve mais de 30 demissões. “Foi um setor que demorou mais a sentir a crise, mas ela chegou”, disse.

Em Araras existem duas unidades da Nestlé, a DPA (fábrica de iogurte) e a Nestlé Brasil (produtora da chamada linha seca, fabricando produtos como Nescafé).

Em nota oficial da assessoria de imprensa, a Nestlé explicou que a empresa está fazendo realinhamento em algumas de suas operações na fábrica local para garantir a competitividade durante a crise econômica que o Brasil enfrenta.

“A DPA esclarece que está promovendo um realinhamento em algumas de suas operações na unidade fabril de Araras a fim de assegurar a competitividade da empresa no desafiador atual cenário macroeconômico. Há três décadas contribuindo com o desenvolvimento da região de Araras, a DPA emprega mais de mil colaboradores e segue comprometida com a melhoria contínua e sustentável de seus processos operacionais”, informou em nota.

Sobre as demissões e direitos trabalhistas, a empresa garantiu que os desligamentos se fizerem necessários e serão feitos de acordo com a legislação vigente. “A empresa cumprirá com todas as suas obrigações junto aos seus colaboradores”, ressaltou a nota.

A DPA (Dairy Partners Americas) significa parceiros em laticínios nas Américas e é resultado da associação de duas das maiores potências na cadeia láctea: a Nestlé, maior empresa de nutrição, saúde e bem-estar do mundo, e a Fonterra, cooperativa da Nova Zelândia e maior exportadora mundial de lácteos.

A DPA é uma ‘joint venture’ que iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 2003 simultaneamente no Brasil, Argentina e Venezuela. Em 1º de julho de 2004, passou a atuar também no Equador e na Colômbia.

A companhia é hoje a maior empresa de produtos lácteos da América do Sul. Comercializa 3 bilhões de litros de leite por ano, mantém relacionamento comercial direto com 13 mil produtores e, de forma indireta, com outros 40 mil através de cooperativas. Possui mais de 3 mil colaboradores, 12 fábricas e 243 produtos comercializados. Números informado pela própria empresa.

As atividades da DPA são divididas em duas empresas distintas: DPA Manufacturing (DPAM) – responsável por gerenciar a compra, transporte e manufatura do leite, a unidade produz em suas fábricas leite em pó, pré-condensado e gordura anidra de leite, comercializados para a Nestlé, Fonterra, e a outra é a DPA Chilled and Liquid e suas unidades – que é responsável pela produção, marketing, venda e distribuição de produtos refrigerados como iogurtes, sobremesas, leite fermentado e petit suisse.

A DPA tem 14 fábricas em cinco países da América do Sul. Além do Brasil, está na Argentina, Colômbia, Equador e Venezuela. A companhia processa por ano cerca de 3 bilhões de litros de leite e comercializa cerca de 240 produtos, tais como iogurtes, sobremesas, leite fermentado, sucos, leite em pó e petit suisse. Só no Brasil, a DPA tem 5 mil fornecedores de leite diretos e 40 mil indiretos.