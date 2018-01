Nestlé aponta investimentos de mais de R$ 84 milhões em Araras entre 2016 e 2018

Visando “modernizações e iniciativas para tornar a sua unidade em Araras ainda mais sustentável“, a multinacional Nestlé garante que está investindo R$ 84,4 milhões...

Compartilhe em suas redes sociais!

Visando “modernizações e iniciativas para tornar a sua unidade em Araras ainda mais sustentável“, a multinacional Nestlé garante que está investindo R$ 84,4 milhões entre os anos de 2016 e 2018 somente em Araras. “Esse montante começou a ser aplicado em 2016 e seguirá até o fim deste ano. Trata-se do maior investimento em fábrica feito pela empresa no Brasil nesse período. Além de contribuírem para tornar as operações mais eficientes, as medidas também geraram importantes oportunidades de desenvolvimento local, com a contratação de cerca de 450 terceiros para execução das ações. No total, foram mais de 250 mil horas trabalhadas em prol das melhorias”, ressalta informe da empresa

A Nestlé garante que segue a implementação de um sistema de filtragem de extrato de café desenvolvido pela própria Nestlé em seu centro de Marysville (EUA), que permite aumentar a capacidade de exportação da unidade a mercados como Adriático e Peru, entre outros.

“A companhia também investiu em projetos como o de instalação de equipamento de última geração para redução da emissão dos particulados da caldeira de biomassa e de um novo evaporador com sistema de compressão de vapor de alta eficiência, que permite a evaporação de água com zero consumo de vapor. Além disso, o novo prédio do evaporador foi construído com materiais altamente eficientes e terá 100% de sua iluminação proveniente de células fotovoltaicas. Para essas iniciativas, a companhia também privilegiou a compra de equipamentos com fabricação local, concentrando o investimento dentro do país”, informa nota da empresa.

A multinacional renovou os torradores de café, com instalação de um sistema de segurança de última geração e de um sistema de recuperação de energia, além da expansão do prédio de torrefação.

Foram investidos mais de R$ 20 milhões em equipamentos de última geração para reforçar a capacidade analítica de matérias primas e substâncias utilizadas na elaboração dos produtos fabricados em Araras. Além disso, R$ 12 milhões foram destinados a iniciativas para a redução de emissões e cerca de R$ 48 milhões para novas tecnologias para diminuir o consumo de água, economia de energia e otimização de processos, segundo a empresa.

“Com estes investimentos, a fábrica de Araras, além de ser uma das mais importantes unidades do grupo Nestlé, torna-se também um relevante centro de tecnologia, referência em gestão de processos e na formação de profissionais especializados”, afirma Donir Costa, gerente da fábrica da Nestlé em Araras.

Segundo a empresa a unidade de Araras conta com cerca de 2.000 colaboradores. “A fábrica é a maior produtora de achocolatado do mundo dentro do Grupo Nestlé e produz também Nescafé, cuja produção atende todo o Brasil, além de ser exportada para mais de 40 países. Desde julho de 2017, é considerada “Zero Waste for Disposal”, o que significa que a fábrica trata todos os resíduos que seriam depositados em aterros sanitários”, informa nota.

Araras foi a primeira cidade que recebeu fábrica da Nestlé no país

No Brasil a Nestlé instalou a primeira fábrica em 1921, em Araras, para a produção do leite condensado Milkmaid, que mais tarde seria conhecido como Leite Moça. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.