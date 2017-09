Negócio da china

“O supérfluo é uma coisa extremamente necessária”. (Voltaire) Meus desconectados sentidos asseguram-me que uma hora ele acerta. A pontaria do performático Kim Jong-un,...

Meus desconectados sentidos asseguram-me que uma hora ele acerta. A pontaria do performático Kim Jong-un, convenhamos, seguramente não é a de um campeão olímpico de tiro; nada, porém, que um pouco mais de treino não calibre o dedo que aperta o gatilho.

Desta vez o traque nuclear do norte-coreano raspou o céu da ilha japonesa de Hokkaido; o próximo estouro de hidrogênio ninguém sabe quando nem onde vai pintar, mas se estudarmos os antecedentes do dinástico ditador, podemos prever que os mísseis subsequentes irão pulverizar alguma plantação de nabos no império do Sol Nascente.

O menino maluquinho, que de maluco tem apenas o physique du rôle, diverte-se advertindo. Não sem motivo, tem disparado reiterados e-mails no espaço aéreo dos japas, mensagens essas cujo teor alinha-se ao gosto dos asiáticos, ou seja, curto e grosso: “Nós também temos bomba nuclear”.

As advertências, é claro, não são endereçadas apenas aos adjacentes, mas a quem interessar possa. Na sua mais completa tradução, a expressão a quem interessar possa significa Estados Unidos da América.

Tio Sam tem entendido o recado; porém, quando se trata de geopolítica entender e admitir são verbos que os americanos não conjugam. Aliás, e pelo visto, tem-se a impressão que os dicionários dos gringos não têm esses dois verbetes. Enfim, um luxo que só mesmo a maior potência do planeta pode ostentar.

Faz tempo que o globo partiu-se em duas metades francamente desiguais. Uma é integrada por aqueles que têm a bomba; outra, por aqueles que não têm sequer uma para remédio. E quem tem a bomba pode mostrar os dentes, algo muito importante neste problemático século XXI. Quem não tem, engrossa o Bloco da Goiabada.

Universalizando-se aquilo que pode ser universalizado, por meio do Rancho da Goiabada, de João Bosco e Aldir Blanc, é possível se chegar à mais provável descrição dos países integrantes do Bloco da Goiabada. Ou bloco dos Sem-Bomba, como queiram:

“São pais de santo/ paus de arara/ são passistas/ São flagelados, são pingentes/ balconistas/ Palhaços, marcianos, canibais, lírios pirados/ Dançando, dormindo de olhos abertos/ À sombra da alegoria/ dos faraós embalsamados”.

Esta semana li uma longa entrevista de Corrado Malanga, professor do Departamento de Química Industrial da Universidade de Pisa. Em determinado trecho da fala, caí das chinelas. Afinal, não é todo dia que um mestre-escola na histórica Toscana diz publicamente que apenas 20% dos seres humanos têm alma.

Faz sentido. No que tange, por exemplo, a Pindorama, não há como negar que a situação presente está um verdadeiro c* de boi.

Prende, solta, delata, apreende, desdiz, é dinheiro que vai, é dinheiro que vem; Ministro do Supremo bate boca com Procurador, juiz afirma que tem tesão quando julga casos de corrupção, o Presidente é denunciado outra vez, o ex encarna Rolando Lero — “por acaso, meritíssimo, excelso e nobre julgador, estás a me dizer que a mentira morreu? Morreu do quê, meu Deus?” —, é só notícia ruim.

A julgar pelo que a classe dirigente arranchada em Brasília têm feito de mal ao país, podemos tranquilamente concluir que a escumalha que nos governa seguramente não integra os 20% a que se referiu o alquimista Malanga. Porque mais desalmada do que essa cambada, só ela mesmo.

Kim Jong-un, eu dizia, está apenas mostrando ao resto do mundo seus dentes termonucleares. Sob o ponto de vista da geopolítica, nada mais tem feito do que reafirmar que o supérfluo é uma coisa extremamente necessária.

Em palavras mais poéticas, não fez mais do que escriturar no espaço versos do poema Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos:

“O Homem, que, nesta terra miserável,/ Mora, entre feras, sente inevitável/ Necessidade de também ser fera”.

Bom dia!