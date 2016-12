Negociação O novo alvo do Corinthians para reforçar o ataque em 2017 é o inglês naturalizado turco Colin Kazim. Aos 30 anos, ele ficou...

Negociação

O novo alvo do Corinthians para reforçar o ataque em 2017 é o inglês naturalizado turco Colin Kazim. Aos 30 anos, ele ficou conhecido no Brasil apenas nesta temporada, quando disputou o Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. Ainda não há negociação em andamento, mas o nome de Kazim é uma das prioridades da cúpula alvinegra. Nas análises da nova comissão técnica, comandada por Fábio Carille, Kazim é um atacante de boa movimentação e que pode servir de complemento a Jô, centroavante que deve comandar o setor ofensivo no ano que vem.

Garantido

O piloto Felipe Nasr está confiante em sua permanência na Fórmula 1 para 2017. Após defender a Sauber em 2016, o brasileiro negocia com sua atual equipe e também com a Manor para seguir na categoria no próximo ano. A permanência do brasiliense é incerta devido a uma redução em seus patrocínios. Com a sequência de Massa na F1 ainda não definida para 2017, Nasr pode ser o único brasileiro em atividade na Fórmula 1 no próximo ano. – Acho que vai ser difícil a Fórmula 1 sem brasileiro. E acho que seria ruim até pelo esporte.

Nova comissão

Em 10 de janeiro, quando começa a pré-temporada do Palmeiras, a comissão técnica estará completa. Além do técnico Eduardo Baptista e do auxiliar Pedro Gama, contratados para substituir o estafe de Cuca, o clube já deverá ter novo assistente permanente. Criado em 2014, o cargo está vago desde o final do Campeonato Brasileiro, quando Alberto Valentim pediu demissão para dirigir o RB Brasil. Ele nutria esperança em ser efetivado como treinador, o que não ocorreu.

Libertadores verde

O Palmeiras conheceu na noite da última quarta-feira dois dos três adversários que terá pela frente na fase de grupos da Taça Libertadores de 2017. Além de um time ainda a ser definido, o campeão brasileiro dividirá o Grupo 5 com Peñarol (Uruguai) e Jorge Wilstermann (Bolívia). A fase de grupos terá início em 7 de março. Até lá, o Verdão, campeão do torneio sul-americano em 1999, aguardará a definição de seu terceiro companheiro de chave, que poderá ser Carabobo (Venezuela), Junior Barranquilla (Colômbia), Atlético Tucumán (Argentina) ou El Nacional (Equador). A pré-temporada palmeirense começará em 10 de janeiro.

Sonho antigo

O Santos tem interesse na contratação do volante Leandro Donizete, do Atlético-MG, para 2017. Depois de procurá-lo em abril, o Peixe espera para saber se o Galo vai renovar o contrato do atleta, que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano, para iniciar as negociações. O técnico Dorival Júnior é fã de Leandro Donizete e o conhece há muito tempo. Foi ele quem sugeriu a contratação do jogador, que era da Ferroviária-SP, para o Coritiba, em 2008. Depois, no Flamengo, em 2012, voltou a indicar o volante. A comissão técnica tinha avisado a diretoria santista de que não precisava de outro volante para a próxima temporada, mas vê a possível chegada de Donizete como uma oportunidade. Se não estender seu vínculo com o Atlético, ele fica livre no mercado e poderia chegar à Vila Belmiro sem custos, apenas com o pagamento dos salários.

De saída

A negociação para renovação do contrato entre João Schmidt e São Paulo está paralisada. O clube fez uma proposta ao volante e ouviu pedido de tempo para dar uma resposta depois das férias, na reapresentação em janeiro. Nos bastidores, tanto dirigentes do Tricolor, quanto pessoas ligadas ao atleta acreditam que a tendência é que ele deixe o clube. Essa opinião é a mesma do diretor executivo Marco Aurélio Cunha, que voltará para a CBF em janeiro. O dirigente tem conduzido as conversas com o empresário de João, o ex-jogador Luizão. Marco Aurélio usou uma metáfora para explicar a situação. O dirigente disse a João que ele poderia escolher entre ir para a Europa de mochila ou de classe executiva. Para o dirigente, se ficar no Morumbi, o volante seria mais valorizado para depois conseguir um clube melhor. Ele, inclusive, o compara a Hernanes, ex-São Paulo e hoje na Juventus.