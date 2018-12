Natal 2018: Papai Noel chega na Praça Barão neste domingo

Bom velhinho irá receber as crianças no Coreto da Praça a partir das 20h; apresentações de artistas locais também estão na programação de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Bom velhinho irá receber as crianças no Coreto da Praça a partir das 20h; apresentações de artistas locais também estão na programação de fim e ano da Secretaria Municipal de Cultura

Um dos momentos mais aguardados pelas crianças no fim do ano está prestes a acontecer em Araras: a chegada do Papai Noel. Resgatando a “magia” do Natal, o bom velhinho chegará à Praça Barão neste domingo (2 de dezembro), a partir das 20h.

De acordo com programação da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Cidadania, após a chegada, a permanência do Papai Noel no Coreto da Praça será nos seguintes dias do mês de dezembro: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23, sempre das 20h às 22h.

Apresentações especiais

Além da presença do Papai Noel no Coreto, a programação de fim de ano da Secretaria de Cultura contará com apresentações especiais de música e teatro, a partir das 20h. Os destaques são as participações dos professores e alunos da Escola de Artes e Ofícios da cidade, nos dias 13, 14, 15 e 21 de dezembro.

Mais informações sobre a programação de Natal 2018 podem ser obtidas pelos telefones 3541-5763 ou 3542-5807.

Programação de Natal 2018 – Praça Barão de Araras

– 2 de dezembro (domingo) – Chegada do Papai Noel – 20h

– 7 de dezembro (sexta-feira) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 8 de dezembro (sábado) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 9 de dezembro (domingo) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 12 de dezembro (quarta-feira) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 13 de dezembro (quinta-feira) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 13 de dezembro (quinta-feira) – Apresentação de Daniel Viola com os alunos de guitarra da Escola de Artes e Ofícios – 20h

– 14 de dezembro (sexta-feira) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 14 de dezembro (sexta-feira) – Apresentação de Vitor Quevedo com os alunos de viola caipira da Escola de Artes e Ofícios – 20h

– 15 de dezembro (sábado) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 15 de dezembro (sábado) – Apresentação de Ednelson da Silva com os alunos de coral da Escola de Artes e Ofícios – 20h

– 16 de dezembro (domingo) – Apresentação da Orquestra Pé de Moleque – 20h

– 16 de dezembro (domingo) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 19 de dezembro (quarta-feira) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 20 de dezembro (quinta-feira) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 21 de dezembro (sexta-feira) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 21 de dezembro (sexta-feira) – Apresentação de Adrielly de Souza com os alunos de teclado da Escola de Artes e Ofícios – 20h

– 22 de dezembro (sábado) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 22 de dezembro (sábado) – Intervenção Circense com o mágico Kadu – 20h

– 23 de dezembro (domingo) – Visitação ao Papai Noel – 20h às 22h

– 23 de dezembro (domingo) – Apresentação da Orquestra de Violeiros – 20h