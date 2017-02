Natação da AAA conquista 4 troféus em Maratona Aquática

A equipe de natação da Associação Atlética Ararense disputou no último sábado (18) a 2ª etapa do Circuito Paulista de Maratona Aquática, realizada no...

A equipe de natação da Associação Atlética Ararense disputou no último sábado (18) a 2ª etapa do Circuito Paulista de Maratona Aquática, realizada no Parque Aquático Wet’n Wild, em Itupeva/SP, e se destacou ao conquistar quatro troféus, sendo três de vice-campeão e um de terceiro colocado.

A competição foi dividia em três tipos de provas: Curta (800 m), Média (1.600 m) e Longa (3.200 m). Com uma equipe de 23 nadadores, a AAA foi vice-campeã com Rayan Antikadjian (Infantil II – Distância Curta), Matheus Carvalho (Júnior – Distância Curta) e Marcelo Schwarz (Master F – Distância Média). O nadador Pedro Zorzo foi terceiro colocado na Master A – Distância Média.

Foi a primeira prova da equipe ararense na temporada. Seguindo as competições organizadas pela Federação Aquática Paulista, a AAA já definiu os compromissos da equipe de natação neste primeiro semestre. Deve disputar em média duas provas por mês, sendo que em março serão o Torneio Regional de Pré-Mirim a Petiz 2, no Nosso Clube de Limeira, e o Torneio Regional de Petiz a Sênior, no clube Bolão, em Jundiaí.

O grupo da AAA é composto por 23 nadadores de 8 a 18 anos, divididos por categorias de acordo com a faixa etária, comandadas pelos professores Clauber Antikadjian e Pedro Zorzo. A equipe conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte no transporte em algumas etapas.