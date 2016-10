Nariz de tubarão

“Alguns pressentem a chuva; outros contentam-se em se molhar”. (Henry Miller) No final dos anos 1960 o armazém do sêo Joaquim, que ficava...

“Alguns pressentem a chuva; outros contentam-se em se molhar”. (Henry Miller)

No final dos anos 1960 o armazém do sêo Joaquim, que ficava na esquina da Rua Luzitana com a 14 de Dezembro, região central de Campinas, viu o perfil da freguesia mudar de uma hora para outra.

Um belo dia, às pessoas que compravam o indispensável para o dia a dia juntou-se um bando de estudantes que gostavam de roçar o umbigo em um balcão. Todo santo dia depois das seis da tarde.

Premido pelas curiosas circunstâncias, sêo Joaquim não só aceitou os invasores como tomou uma decisão inusitada: num incerto começo de noite, quando o cheiro de bife e arroz temperado, escapando dos prédios adjacentes, atiçou a fome das pessoas que voltavam do trabalho para casa, ele cerrou as portas e fez uma bela fritada de linguiça com ovos para nós.

“Oferta da casa”, disse ele. Abracadabra, todo santo dia depois das seis da tarde o armazém transformava-se num boteco pé-sujo. Um pé-sujo na sua mais completa tradução.

A Cinderela às avessas não tinha mesas nem cadeiras; comia-se e bebia-se em pé mesmo, o que não tinha nenhuma importância, visto que nos atributos de um pé-sujo a comodidade não entra.

Em um dos encontros naquele dublê de corpo comercial, certa vez alguém disse que uma boa cachaça era mil vezes melhor do que um bom uísque. Discordei. Discordei ferozmente, mas como parece que meu destino é ser sempre voto vencido, engoli a heresia.

Sêo Joaquim acudiu-me:

“Atenção, atenção. Vejam o que o cara diz sobre bebidas”. Fez uma pausa, pediu silêncio e encerrou o suspense:

“Ao povo que Deus mais amava, ele deu sensibilidade para inventar o vinho; àquele povo do qual Deus gostava só um pouco, ele determinou: ‘vocês vão desenvolver a cerveja’; e ao povo que Deus odiava: ‘vocês vão descobrir a vodca’”.

Uns concordaram, outros não, mas demos boa risadas. O fato é que nosso amigo deu o mote para um tema que fez girar vários dias de conversa. E muita controvérsia, já que a piada insinuava que alemães e russos não eram lá muito estimados por Deus.

O mundo girou, acabou-se o que era doce, e, assim como Goiá e Nenete, eu não sei “onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais”.

Muito bem. Ao dar uma espiada num suplemento sobre gastronomia que é editado semanalmente por um jornal de grande circulação, dei de cara com uma novidade que me fez lembrar do tempo em que tomávamos um petróleo pura e simplesmente pelo prazer de tomar.

Uma sommelière que mantém uma coluna sobre cervejas, escreveu que uma cerveja tal “é uma larger âmbar, com notas de cereal e biscoitos”; outra, “notas de caramelo e sutil tostado”.

Embora eu não desconheça que o mundo está coalhado de humanos superdotados, acho que sentir cheiro de biscoitos em uma cerveja é coisa mais para albatroz, tubarão ou elefante africano, bichos que sabidamente têm um olfato extraterrestre.

Como obviamente eles jamais farão uma degustação de fermentados ou de destilados, “exagero” é a palavra mais delicada que encontro para definir determinadas colocações dos formadores de opinião no palatável universo das bebidas alcoólicas.

Vale para a cerveja, vale para o vinho. Recentemente um amigo contou-me que pagou dinheiro alto — uma nota preta, para ser mais exato — para um participar de um curso sobre degustação de vinhos.

“Voltei para casa com um complexo de inferioridade do tamanho de um bonde, pois não consegui nem a pau sentir cheiro de serragem num tinto de seiscentas pilas a garrafa”, disse ele. Bufava pelas ventas como um Miura.

A mistificação que existe em torno dos vinhos parece que começou a contaminar a cerveja. Os apreciadores das brejas que se cuidem.

No misterioso terreno das capacidades de cada um, de fato alguns pressentem a chuva; outros, como eu, contentam-se em se molhar. C’est la vie.

Bom dia!