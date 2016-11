Narciso Gomes: empresário acompanhou nascimento do bairro

Albertino Justino dos Santos é um dos mais antigos moradores do Conjunto Habitacional Narciso Gomes, zona sul. “Quando nasci meus pais moravam na Vila...

Albertino Justino dos Santos é um dos mais antigos moradores do Conjunto Habitacional Narciso Gomes, zona sul. “Quando nasci meus pais moravam na Vila Dona Rosa Zurita,e quando completei seis anos eles conseguiram uma casa no Narciso e nos mudamos em 1982”, recorda.

Foi na Rua Arara que Albertino cresceu e passou toda a infância e adolescência. Naquela época, o bairro ainda ficava no que antes era conhecido como extremo da zona sul da cidade, tão diferente da atual paisagem vista no horizonte com casas, estabelecimentos comerciais e até prédios.

“As ruas eram de terra e quando chovia se transformavam em barro. Poucos moradores tinham carros e, para ir ao Centro, o único transporte era a bicicleta”, contou. Mesmo com os problemas, ele disse que teve uma infância feliz. “Campo de futebol não existia, mas as crianças do bairro criavam um”, relata.

Passados quase 35 anos, o Narciso Gomes cresceu e com ele os bairros nos arredores – alguns novos como o Jardim Santa Catarina, onde hoje reside Albertino. Sua experiência no ramo da metalurgia foi adquirida ainda na adolescência, quando começou a trabalhar e já foi funcionário até da Torque.

Há 16 anos decidiu sair da empresa onde era funcionário para abrir sua própria e criou a RG Serralheria, localizada na Rua Alcindo de Campos, Jardim Santa Catarina. Hoje ele atende mercado da construção civil e fabrica janelas, portas e demais utensílios.

Sobre a região, disse que nos últimos anos muita coisa mudou, mas acrescenta que ainda existe necessidade de locais para o lazer para as crianças, mas com segurança. “Antes do Narciso Gomes ser visto como bairro passaram vários prefeitos até perceberem que aqui moram pessoas e eleitores”, finaliza.