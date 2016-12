Não vejo, não falo, não escuto

“Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa esquecer o caso escrito”. (Machado...

“Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa esquecer o caso escrito”. (Machado de Assis)

O cotidiano anda muito antigo. O hoje não existe mais. Hoje está com a mesma cara de ontem. A sensação que se tem é que o tempo deu um tempo e saiu de férias.

Asseguro-lhes que tal percepção não é fruto de um delírio pré-alzheimeriano. Portanto, meus diletos amigos e meus insensatos inimigos podem curtir tranquilamente os regabofes natalinos que se avizinham sem se preocupar comigo.

Meus miolos ainda — ainda, vejam bem — estão nos trinques; se vez ou outra desloco a parabólica do foco das coisas ditas normais, não se assustem. Como diagnosticou o cantante napolitano Edoardo Benatto, “pode parecer loucura, mas é a única maneira de dizer aquilo que vai em mim”.

O cotidiano, eu dizia, anda muito antigo. Essa linearidade não foi provocada pelos deuses. Ou pelos ETs. Nem pelas almas penadas. O autor dessa alteração da ordem natural das coisas é um animal bípede da ordem dos primatas. O homem, crianças, o homem.

Vai para mais de dois anos que a mídia repica intrigas requentadas nos fogareiros das redações: línguas-pretas premiados, figurões presos, figurinhas colocadas em liberdade, listão com os apelidos de quem só recebia em dólar, listinha apontando os sacripantas que contentavam-se receber em reais a parte que lhes cabia nas tramoias palacianas, senatoriais e camarárias.

Ofensas recíprocas, rasgação de seda no varejo, costura de malfeitos feitas no atacado. Sai dia, entra dia, a mesma ladainha. Nomes dados aos bois? Ora, todo dia tem. Como na Casa d’Irene, todo santo dia tem implicados que chegam, tem suspeitos que vão.

Basta ler qualquer jornal de três dias atrás, uma revista da semana passada, ou assistir um noticiário da TV gravado no mês passado para constatar que “novidade” é uma palavra que os antigos usavam no século passado.

Hoje não é hoje. Porque em se tratando de mídia como fonte exclusiva de informação, “O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi”. E a Bíblia tinha razão… — Werner Keller assegurou que sim, quem sou eu para dizer que não tinha?

E como assim penso, faz tempo que esquento a cuca só com problemas, digamos, estritamente pessoais.

Posto isso, pouco se me dá se deu no tendencioso Jornal da Globo; pouco se me dá se o Ricardo Boechat desceu o pau ou se o Heródoto Barbeiro subiu o tom; se o Estadão é a voz da extrema direita ou se o Folhão reverbera o pensamento da direita camuflada, também pouco se me dá; e, como não, pouco se me dá se a Veja transmite o vírus da raiva através das velhacarias que edita.

A velhice traz compensações interessantes. Uma delas é o direito à completa alienação de tudo aquilo que se refere à política. Por que é que um cidadão que já não tem obrigação de votar necessitaria abrir os ouvidos e os olhos a esse motu perpetuo de insensatez?

A segunda contrapartida é o uso ilimitado da deslembrança. Para os velhos, em determinadas condições de tempo e temperatura esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa esquecer o caso escrito.

O cotidiano anda muito ontem. O hoje não existe mais, e o futuro aconteceu ontem. Definitivamente, não há nada de novo debaixo do sol.

“Ao contrário do que se diz”, dizia James Grove Thurber, “pode-se enganar a muitos durante muito tempo”.

Olho no lance.

Bom dia!