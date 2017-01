Não há vagas! A maioria dos vereadores já definiu seus chefes de gabinete e assessores – são dois cargos para cada edil. E o...

Não há vagas!

A maioria dos vereadores já definiu seus chefes de gabinete e assessores – são dois cargos para cada edil. E o novo presidente do Legislativo, Pedrão Eliseu (DEM), aos poucos vai nomeando os profissionais para os principais cargos da Casa. Já assumiram suas funções: Anselmo Malvestiti (Diretor Adm/Financeiro), José Carlos Martini Júnior (Diretor Legislativo) e Nilsinho Zanchetta (Diretor de Comunicação). Falta oficializar o Diretor Jurídico, que deve ser Alexandre Castagna.

Expectativa no ar 1

O fato de Pedrinho Eliseu ter assumido a Prefeitura com uma liminar do TSE não é novidade pra ninguém. A expectativa agora, é quando o caso irá para o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), pois existe um processo parado no órgão com pedido de vistas do ministro Luiz Fux. O processo no STF discute a tese de que não deve ser aplicado o novo prazo de oito anos de inelegibilidade previsto na Lei Complementar (LC) nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) aos condenados ao prazo de três anos por decisão transitada em julgado. Foi o que ocorreu com Pedrinho: ele já tinha sido condenado em 2009 a três anos, mas com a vigência da Lei da Ficha Limpa houve um entendimento dos magistrados em retroagir a Lei e ampliar a condenação para oito anos.

Expectativa no ar 2

Essa insegurança ficará no ar, com o questionamento da permanência de Pedrinho no cargo. A grande incerteza é “quando” o caso voltará a ser analisado pelo plenário do STF. Dentro do grupo, há palpites de que isso não ocorrerá tão breve, nem mesmo neste mandato, e Pedrinho permaneceria como prefeito por quatro anos sob liminar.

No mercado

Com o fim da gestão em Araras do grupo petista de Nelson Brambilla (PT), e também como o grupo não elegeu nenhum vereador dos principais partidos aliados do ex-prefeito, muitos desses profissionais que atuaram no Executivo e Legislativo estão voltando aos seus afazeres antigos, cada um em suas respectivas profissões. O ex-vereador e ex-secretário municipal Léo Gurnhack, por exemplo, começou a trabalhar na Prefeitura de Cordeirópolis, a convite do prefeito eleito Adinan Ortolan (PMDB), que sempre teve fortes ligações com o PT. Léo está atuando no segundo escalão da vizinha cidade, com a função de relações institucionais na busca de verbas em outras esferas públicas.

Zona azul manual

A crise deflagrada neste início de ano na zona azul eletrônica de Araras pode “colaborar” para o surgimento de uma oportunidade ao atual governo municipal de fazer novos testes, os mesmos que chegou a sugerir em sua campanha eleitoral. Pedrinho Eliseu tem a pretensão de valorizar os comerciantes e fazer com que eles vendam cartelas da zona azul, com preenchimento manual, e não mais eletrônica. Desta forma, os motoristas teriam a necessidade de entrar nos estabelecimentos comerciais para adquirir as cartelas.

Interativo

Pedrinho tem se mostrado disposto a dialogar diretamente com a população ararense nas redes sociais. O prefeito, assim como os outros cinco candidatos que concorreram com ele, já vinha utilizando com frequência o Facebook na sua campanha. Agora, no cargo, o prefeito tem manifestado que vai manter aberto o diálogo com o povo, e como ainda está no clima de “acabamos de assumir”, a paciência da população segue em nível alto, o que dá tempo ao prefeito para colocar em prática suas metas. Pedrinho tem boa oratória e parece contar com o apoio expressivo em seus primeiros dias de governo. A expectativa é que essa popularidade dê a ele combustível para fazer a cidade evoluir. Existe um aparente paradoxo no eleitor e em grande parte dos brasileiros – a confiança nos recém-eleitos (inclusive vereadores) e a conhecida rejeição nos políticos que aparecem nas pesquisas, de um modo geral.

Tô na fita

O site oficial da Prefeitura passou por uma pequena reformulação visual e agora está dando bastante destaque para notícias na parte de cima da home. E a predominância dessas notícias são de ações do atual governo, no caso o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). Uma das notícias foi a visita de cidadãos, na “Quarta do Povo” – assim denominado o dia destinado ao prefeito receber a população em seu gabinete. O site continua oferecendo os serviços já disponibilizados anteriormente.

Olho no olho

Por determinação do próprio prefeito, os secretários municipais também tiveram que disponibilizar um dia da semana para atender a população, e neste início de ano, com muita chuva e problemas com entulho e buracos na rua, as Secretarias de Serviços Urbanos e de Obras são as mais solicitadas.

Mudanças à vista

A Secretaria de Segurança Pública vem estudando algumas modificações pontuais de trânsito na cidade. A primeira foi na rotatória da Escola Alberto Feres, voltando a preferencial para quem desce a Avenida Sem César Lacerda de Vergueiro (Av do Filtro). Aliás, aquele trecho merece um estudo mais técnico e aprofundado para se chegar à conclusão do que realmente é necessário para melhorar o trânsito.

Reunião Sicredi

A Sicredi União PR/SP iniciou neste mês o certame de reuniões para prestação de contas de 2016 e apresentação do planejamento para 2017. As assembléias começaram no dia 16 de janeiro, no Paraná; e na região Centro Leste Paulista, Araras será a primeira cidade a reunir seus associados, na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro. Conhecidas como Reuniões Deliberativas de Núcleo, as atividades seguem até o dia 10 de março, quando serão encerradas em Piracicaba. Ao todo serão 75 encontros em toda área de atuação da cooperativa, que compreende as regiões norte e noroeste do Paraná e 18 cidades no interior de São Paulo. Após a realização das reuniões, no dia 13 de março será realizada a assembléia geral para aprovação de todos os itens apresentados nas reuniões deliberativas, com a participação dos coordenadores de cada um dos 75 núcleos.

Monumento

Corre informação de que a antiga administração do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) autorizou a construção de um monumento maçônico – estilo obelisco – numa das principais rotatórias da cidade, a da Câmara Municipal. O monumento teria cerca de quatro metros de altura e dois de largura, mais alto que os já instalados nas entradas da cidade em referência aos clubes de serviço. Cabe a pergunta se o local é adequado a este tipo de construção.

TORPEDO

“O princípio da recuperação é garantir a manutenção da empresa, dos empregos e renda que ela gera, dentre outros benefícios. Um bloqueio deste montante em plena crise, no final do ano e para uma empresa já em dificuldades, poderia causar um trauma grande. Este valor é necessário para que a empresa continue cumprindo com seus compromissos. Uma vez que a empresa cumpriu todas as etapas do plano de recuperação, não há porque se manter o bloqueio”.

De Rafael Rigo, um dos advogados da Montex, empresa ararense sob recuperação judicial, sobre decisão do STJ de suspender a penhora de crédito de R$ 2 milhões determinada pela Vara do Trabalho de Araras.