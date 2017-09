Não é erro, é crime!

Não é um mero acaso o fato de Araras ter registrado, apenas no final de semana que passou, 25 chamadas para combater incêndios, conforme...

Não é um mero acaso o fato de Araras ter registrado, apenas no final de semana que passou, 25 chamadas para combater incêndios, conforme dados do Corpo de Bombeiros. Os próprios representantes da corporação declararam que “o fogo começou por conta de alguém” e a postura de colocar fogo em alguns terrenos ou áreas da cidade foi considerada “absurda e lastimável”.

Mais que isso, a postura é criminosa e vai contra qualquer conceito de sociedade organizada. Além de representar risco à vida de animais e degradar a fauna e a flora, há um sobrecarregamento da própria estrutura de Saúde pública e privada.

Em uma conversa rápida com especialistas da área de Saúde, a constatação é que temos uma situação estarrecedora. Como noutros anos, o sistema de Saúde de Araras é sobrecarregado com casos em que pessoas (principalmente crianças e idosos) têm dificuldades de respiração e não há nenhuma coincidência no fato dessas doenças ligadas ao sistema respiratório terem seus quadros agravados justamente nesta época do ano.

A própria Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que na segunda-feira, por exemplo, a qualidade do ar na região de Araras estava classificada como “moderada”. A situação decorre da poluição industrial, de veículos automotores, mas também dos frequentes incêndios nada inocentes. É claro que com o tempo seco e a ausência de ventos a situação se agrava – já que os poluentes não são dissipados.

Evitar o problema sem a ajuda da população é difícil. Os próprios Bombeiros, que contam com uma estrutura respeitável em Araras, encontraram dificuldades para atender a todas as chamadas. O número de viaturas e equipes não é suficiente para atender a tantos casos simultaneamente.

Inegavelmente, com o tempo seco e falta de chuvas, o cenário fica mais perigoso e há maior suscetibilidade aos “incêndios acidentais”. Mas as autoridades já constataram: o problema que vem ocorrendo em nossa cidade pouco tem a ver com acidentes. Os focos têm se originado pela postura descuidada ou até mal intencionada de alguns.

Além da morte de animais – segundo os Bombeiros, cobras, tatus e centenas de pássaros morreram queimados no último final de semana – estamos gerando risco iminente de um incêndio de grandes proporções.

Esse tipo de situação, de fato, ganhou mais atenção nos últimos anos, e não à toa. Isso porque questões ambientais, que há 20 anos pareciam tolas – como a destinação do lixo, tratamento de esgoto, conservação da cobertura vegetal e proteção dos animais –, hoje estão em primeiro plano. Todas elas, quando deixadas de lado, afetam a vida humana diretamente. O cuidado com o meio ambiente é mais que uma questão imediatista. É questão de sobrevivência.

Os focos de incêndio em diversos pontos de Araras não podem ser tratados como “erros” de quem foi o responsável por gerá-los. Um mero e inocente erro decorreria da desinformação. Mas se sabe que os incêndios são criminosos porque são originados de forma clandestina. Por isso, não é demasiadamente forte a afirmação de que tais incêndios não decorrem de erros. São puramente criminosos.