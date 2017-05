Não é bem assim! Nos últimos dias tomou corpo um burburinho de que escolas estaduais de Araras do primeiro ciclo do fundamental seriam...

Nos últimos dias tomou corpo um burburinho de que escolas estaduais de Araras do primeiro ciclo do fundamental seriam municipalizadas. O assunto começou após uma reunião realizada na cidade pela Diretoria Regional de Ensino de Pirassununga com os gestores locais. Nesta reunião teria sido posto como fato concreto tal alteração, num futuro próximo. Entretanto, a Tribuna correu atrás para checar e a própria Secretaria Estadual de Ensino de São Paulo e Diretoria Regional esvaziaram os comentários. Segundo as entidades, o que de fato ocorreu foi a citação de que nos próximos anos é intenção do Estado transformar estas unidades em municipais, sem data para quando ocorrerá.. A pasta também disse que caberá ao prefeito aceitar ou não a proposta. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) disse à Tribuna que não houve nenhuma tratativa oficial da Secretaria Estadual ou da Diretoria Regional com ele. O tucano afirmou ainda que não aceitará nenhuma municipalização de escolas em Araras, sem as devidas garantias de repasses de verbas para o custeio devido destas unidades e garantia da preservação dos direitos dos funcionários envolvidos no processo.

Eu que inventei – 1

Essa história de querer sempre ser o “pai da criança” é um fato comum no meio político. São poucos os políticos que admitem publicamente uma ação positiva de seu antecessor, ou então dá prosseguimento a algum tipo de projeto iniciado anteriormente. A maioria quer sempre deixar sua marca de alguma proposta dele próprio… Vide o atual presidente dos EUA, Donald Trump, que está fazendo de tudo para derrubar o programa de saúde norte-americano Obamacare. No Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o campeão da falácia e do ato de jogar confete em si mesmo. No alto de sua arrogância, se defendendo dos críticos, soltou essa pérola: “Ficam dizendo que o Lula pensa que é ele que descobriu o Brasil. (…) Se eu existisse na época teria descoberto mesmo”.

Eu que inventei – 2

Guardadas as devidas proporções, fatos frequentes desse tipo acontecem em Araras, envolvendo praticamente todos os grupos políticos. Quando entra um novo governo, pouco de aproveita do que foi feito do anterior, a não ser que sejam ações governamentais, como um sistema educacional, procedimentos na área de saúde etc. Na área esportiva, notamos que todo governo novo “lança” campeonatos “inéditos”, como 1º Campeonato de Futebol de Base, 1º Campeonato de Futebol Veterano, 1º Torneio de Truco, e por aí vai. Praticamente “todos” fizeram assim. Entretanto, esses tipos de torneios ou campeonatos já foram realizados anteriormente pelo poder público, então não podem ser denominados como “1º”. Mais recentemente, o atual governo conseguiu aprovar na Câmara novas regras sobre o desenvolvimento econômico do município, mudando o nome: era Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado de Araras), e agora passa a se chamar Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras).

Lula x Moro?

Repercutiu nessa semana o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, a respeito das acusações e processo penal que o ex-presidente enfrenta. Lula é acusado de receber como presente um apartamento triplex no Guarujá – que seria fruto de propina. Houve murmurinho de quem apoia Lula “comemorando” respostas indelicadas do ex-presidente ao juiz, como se isso representasse uma vitória. Houve quem, ao contrário, comemorasse argumentações duras do juiz, como se Moro já estivesse decidido a condenar Lula. Juristas indicam que a audiência, contudo, teve pouco efeito prático, já que, como o esperado, as falas de Lula pouco acrescentaram ao processo. O que se espera é que Moro atue como um juiz deve ser: neutro e mero aplicador da lei. Se Lula for inocente, que seja absolvido.

Complicou

Um dia depois do depoimento do ex-presidente Lula a Sérgio Moro, contudo, o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou o sigilo dos depoimentos do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Os documentos dos publicitários, que comandaram as principais campanhas do PT nos últimos anos, trazem inúmeras e duras acusações contra Lula e contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Em resumo, Santana é mais um que fez a acusação de que Lula e Dilma sabiam sobre pagamentos oficiais e de caixa 2 em troca de serviços prestados durante campanhas eleitorais. Como já ocorreu outras vezes, o nome do ex-ministro Antonio Palocci também foi citado.

Causa animal

Na última quarta-feira (10) o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) se reuniu com diversos grupos de protetores de animais – que representam diversas ONGs do município ligados à causa. A conversa, que contou com a participação do Secretário de Saúde, Luiz Emílio Salomé e o vereador José Roberto Apolari (PTB), contudo, teria incomodado a vereadora Anete Casagrande, do mesmo partido do prefeito. Isso porque Pedrinho teria incumbido apenas ao vereador Apolari a tarefa de organizar a reunião, o que teria gerado desconforto para a vereadora. Desde seu primeiro mandato, Anete participa de comissões para discutir a ausência de políticas públicas em prol da causa animal e ainda participa de ações em prol dos animais na cidade.

Grande base governista

Após quase cinco meses de mandato fica evidente a divisão entre situação e oposição na Câmara. A base governista já está bem consolidada pelo prefeito Pedrinho Eliseu, que teria apoio de oito vereadores: Regina Corrochel (PTB), José Roberto Apolari (PTB), Anete Casagrande (PSDB), Eduardo Elias – Du (PHS), Jackson de Jesus (PROS), Carlos Albero Jacovetti (Rede), Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e Marcelo de Oliveira (PRB). Trabalha em tom mais crítico a vereadora Deise Olímpio (PSC). Mesmo assim, ela está longe de ser alçada ao posto de oposição ferrenha. Francisco Nucci (PR), apesar de apontado como oposição, tem adotado postura mais neutra. Parecido com esse posicionamento é o de Romildo Borelli – Baiano (PSD), ainda ‘inclassificável’ por alguns como situação ou oposição.

Eleições 2018

O prefeito Pedrinho Eliseu já estaria articulando os apoios para as eleições de 2018. Há quem diga que o atual prefeito sonha em ser deputado estadual e até teria um acordo firmado com o deputado estadual Aldo Demarchi (DEM) para um possível apoio a uma futura campanha. Pedrinho estaria observando o cenário e pensando em conciliar o apoio a Demarchi em 2018, mas pretenderia também lançar um candidato próprio. A ideia seria obter uma boa votação e, mais que isso, não deixar que o eleitor ararense vote em candidatos adversários, como o ex-vereador Breno Cortella (PDT) ou o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT). Nomes com acesso ao prefeito garantem que Pedrinho já teria escolhido seu vice, Luiz Emílio Salomé, como candidato a deputado estadual. Ele ainda estaria propenso a conversar com cada vereador da sua base governista para ‘sentir a temperatura’ das adesões.

TORPEDO

“É fundamental a importância das ações preventivas. Gastamos em excesso com atendimentos para as vítimas dos acidentes. O custo dos atendimentos poderiam ser investidos em outros setores da área da saúde”

Do Secretário de Saúde de Araras, Luiz Emílio Salomé, sobre os gastos excessivos com atendimentos às vítimas de acidente de trânsito.