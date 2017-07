Nakatta e Sayão conquistam títulos do futebol de categorias de base

As finais de três categorias do futebol de base aconteceram no último domingo (9), no Estádio Hermínio Ometto, definindo os campeões do Campeonato...

As finais de três categorias do futebol de base aconteceram no último domingo (9), no Estádio Hermínio Ometto, definindo os campeões do Campeonato Municipal das categorias sub-11, sub-13 e sub-15. O Sayão foi campeão na primeira categoria, e o Nakatta venceu nas outras duas.

Enquanto as finais foram no Estádio Hermínio Ometto, campo do União São João, as disputas do terceiro lugar das mesmas categorias foram realizadas no sábado (9), no Estádio Joel Fachini.

Pela categoria sub-11, o Sayão derrotou a equipe do Nakatta por 2 a 1 e ficou com o título; na disputa pelo terceiro lugar, o Grena Nestlé levou a melhor sobre o SE José Ometto ao vencer por 4 a 2. O artilheiro da categoria foi Kleiton Gomes (Grena Nestlé), com 11 gols, e a defesa menos vazada foi do Sayão, com 4 gols sofridos.

Na final da categoria sub-13, o Nakatta derrotou o SE José Ometto por 3 a 0 e sagrou-se campeão. A terceira colocação ficou com o Sayão, que venceu o Gema por 1 a 0. Matheus Cerqueira Mazon (Nakatta) foi o artilheiro com 15 gols, e o campeão Nakatta teve a defesa menos vazada com 14 gols sofridos.

E na categoria sub-15 o Nakata foi o campeão ao vencer também o SE José Ometto, por 2 a 0. E na disputa pelo terceiro lugar, o Cruzeirinho derrotou o Projeto Revelação por 8 a 0. A artilharia foi de Luiz Henrique Costa de Souza (Cruzeirinho), com 17 gols, e a defesa menos vazada foi do vice-campeão SE José Ometto, com 7 gols sofridos.

Com essas finais, a Secretaria Municipal de Esporte encerra um ciclo no primeiro semestre do Campeonato de Futebol de Base, já que na semana anterior foram realizadas, também, as finais das categorias sub-7 e sub-9. O Sayão FC foi o campeão da primeira, e a Associação Atlética Ararense, da segunda categoria. Já o Futebol Amador, com idade livre, está previsto para começar no próximo mês de agosto.